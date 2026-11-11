Ген. Миланов: Високата скорост е ключов фактор на АМ „Тракия“

Високата и несъобразена с условията скорост е основният проблем при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви ген. Румен Миланов в предаването „Денят ON AIR“. По думите му мъглата не е оправдание за поведението на водачите, а фактор, който изисква по-ниска скорост и по-голяма дистанция.

„При мъгла настилката е с по-нисък коефициент на сцепление“, каза Миланов. Той допълни, че водачите в колоната не са се съобразили с пътните условия и допусна, че и товарните автомобили може да са се движили с несъобразена скорост. Окончателните причини за катастрофите обаче ще бъдат установени от разследването и експертизите.

Две катастрофи с 86 превозни средства

Инцидентите станаха на 10 ноември между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ в района на Ямбол. В двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София. Загинали са 11 души, а десетки са пострадали. Към 11 ноември в болници са останали 36 души, като четирима са били в критично състояние.

По данни на МВР първата катастрофа е започнала в платното към Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. Последвали са сблъсъци с други превозни средства. Втората верижна катастрофа е възникнала в посока София, като се проверява дали вниманието на част от шофьорите не е било отклонено от случващото се в насрещното платно. В района е имало гъста мъгла и почти нулева видимост.

Разследването продължава

Прокуратурата проверява дали състоянието на настилката е допринесло за катастрофите. Взети са проби от асфалта, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документацията за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка. Предстои специализирана експертиза да оцени сцеплението и техническото състояние на пътя.

Разпитани са над 50 свидетели, а разследването е поето от Националната следствена служба. Предстои автотехническа експертиза да възстанови механизма на сблъсъците, както и комплексна експертиза за връзката между произшествията, смъртта на 11 души и травмите на пострадалите. На този етап прокуратурата не е посочила конкретни обвиняеми.

Предложение за по-ниска скорост

Ген. Миланов предложи максимално разрешената скорост по автомагистралите да бъде намалена от 140 на 130 км/ч. Той призова при мъгла водачите да поддържат по-ниска скорост и по-голяма дистанция.

Според него пътният контрол трябва да бъде по-активен в часовете, когато се очаква най-гъста мъгла. Той предложи полицейски екипи да заемат позиции в аварийната лента и да предупреждават водачите за опасните условия. „Дистанция, по-ниска скорост – това са нещата, които трябва да се спазват“, каза Миланов.