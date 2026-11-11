Ген. Миланов: Високата скорост е ключов фактор на АМ „Тракия“

Високата и несъобразена с условията скорост е основният проблем при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви ген. Румен Миланов в предаването „Денят ON AIR“. По думите му мъглата не е оправдание за поведението на водачите, а фактор, който изисква по-ниска скорост и по-голяма дистанция.
„При мъгла настилката е с по-нисък коефициент на сцепление“, каза Миланов. Той допълни, че водачите в колоната не са се съобразили с пътните условия и допусна, че и товарните автомобили може да са се движили с несъобразена скорост. Окончателните причини за катастрофите обаче ще бъдат установени от разследването и експертизите.
Две катастрофи с 86 превозни средства
Инцидентите станаха на 10 ноември между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ в района на Ямбол. В двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София. Загинали са 11 души, а десетки са пострадали. Към 11 ноември в болници са останали 36 души, като четирима са били в критично състояние.
По данни на МВР първата катастрофа е започнала в платното към Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. Последвали са сблъсъци с други превозни средства. Втората верижна катастрофа е възникнала в посока София, като се проверява дали вниманието на част от шофьорите не е било отклонено от случващото се в насрещното платно. В района е имало гъста мъгла и почти нулева видимост.
Разследването продължава
Прокуратурата проверява дали състоянието на настилката е допринесло за катастрофите. Взети са проби от асфалта, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документацията за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка. Предстои специализирана експертиза да оцени сцеплението и техническото състояние на пътя.
Разпитани са над 50 свидетели, а разследването е поето от Националната следствена служба. Предстои автотехническа експертиза да възстанови механизма на сблъсъците, както и комплексна експертиза за връзката между произшествията, смъртта на 11 души и травмите на пострадалите. На този етап прокуратурата не е посочила конкретни обвиняеми.
Предложение за по-ниска скорост
Ген. Миланов предложи максимално разрешената скорост по автомагистралите да бъде намалена от 140 на 130 км/ч. Той призова при мъгла водачите да поддържат по-ниска скорост и по-голяма дистанция.
Според него пътният контрол трябва да бъде по-активен в часовете, когато се очаква най-гъста мъгла. Той предложи полицейски екипи да заемат позиции в аварийната лента и да предупреждават водачите за опасните условия. „Дистанция, по-ниска скорост – това са нещата, които трябва да се спазват“, каза Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
В силна мъгла никой не кара със сто и петдесет!!!
Коментиран от #6
22:19 11.11.2026
3 Бегай
А това, че пътнште условия не са съобразени с елементарни условия са шофиране никой с държавна службица не споменава
22:20 11.11.2026
4 максимум 110
Коментиран от #17
22:22 11.11.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
22:22 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
До коментар #6 от "Ами не":При нормални условия бих се съгласил с тебе, но не вярвам в силна мъгла някой да кара с 240, или 150!
Коментиран от #9
22:29 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Има има
До коментар #7 от "Пич":Ганю кара на макс дори стена да има пред него щот не е балък да кара бавно🤣🤣🤣🤣
22:37 11.11.2026
10 Са ше се изредат едни женерали маршали
Коментиран от #15
22:39 11.11.2026
11 Рашков
22:51 11.11.2026
12 !!!!
Коментиран от #16
23:05 11.11.2026
13 Малоумието !
По Пътищата На България !
23:20 11.11.2026
14 ДрайвингПлежър
На Тракия и въобще на магистралите няма и една катастрофа следствие на превишена скорост!!! Би било хубаво да не изкопаваме всеки пенсионер, буквално от ония свят, за да дава акъли!
23:25 11.11.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Са ше се изредат едни женерали маршали":Когато е прав, прав е. В цяла Европа скоростта е 130 км/час, с на тази чупена магистрала Тракия е 140. Изключение е Германия, но те си имат традиции в това и при катастрофа много бързо прибират труповете и ламарините , за да не затварят аутобана.
23:31 11.11.2026
16 не пиши глупости
До коментар #12 от "!!!!":Никога не е бил от ДС ! Никога ! Не обиждай ДС ! Всеки сам е зидар на съдбата си !
23:44 11.11.2026
17 Съгласен
До коментар #4 от "максимум 110":Абе, каква е тази разрешена максимална скорост от 140 км/ч в България на тази лоша магистрала? В Нидерландия и скандинавските страни с перфектни магистрали максималната скорост е до 120 кв/ч.
23:48 11.11.2026