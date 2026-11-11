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Ген. Миланов: Високата скорост е ключов фактор на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Ген. Миланов: Високата скорост е ключов фактор на АМ „Тракия“

11 Ноември, 2026 22:14 601 17

  • катастрофа на ам „тракия“-
  • румен миланов-
  • висока скорост-
  • мъгла-
  • пътна безопасност

Според депутата мъглата е намалила видимостта и сцеплението на настилката. Той предлага максималната скорост по магистралите да стане 130 км/ч

Ген. Миланов: Високата скорост е ключов фактор на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Високата и несъобразена с условията скорост е основният проблем при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, заяви ген. Румен Миланов в предаването „Денят ON AIR“. По думите му мъглата не е оправдание за поведението на водачите, а фактор, който изисква по-ниска скорост и по-голяма дистанция.

„При мъгла настилката е с по-нисък коефициент на сцепление“, каза Миланов. Той допълни, че водачите в колоната не са се съобразили с пътните условия и допусна, че и товарните автомобили може да са се движили с несъобразена скорост. Окончателните причини за катастрофите обаче ще бъдат установени от разследването и експертизите.

Две катастрофи с 86 превозни средства

Инцидентите станаха на 10 ноември между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ в района на Ямбол. В двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София. Загинали са 11 души, а десетки са пострадали. Към 11 ноември в болници са останали 36 души, като четирима са били в критично състояние.

По данни на МВР първата катастрофа е започнала в платното към Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус. Последвали са сблъсъци с други превозни средства. Втората верижна катастрофа е възникнала в посока София, като се проверява дали вниманието на част от шофьорите не е било отклонено от случващото се в насрещното платно. В района е имало гъста мъгла и почти нулева видимост.

Разследването продължава

Прокуратурата проверява дали състоянието на настилката е допринесло за катастрофите. Взети са проби от асфалта, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана документацията за изграждането, пускането в експлоатация и ремонтите на участъка. Предстои специализирана експертиза да оцени сцеплението и техническото състояние на пътя.

Разпитани са над 50 свидетели, а разследването е поето от Националната следствена служба. Предстои автотехническа експертиза да възстанови механизма на сблъсъците, както и комплексна експертиза за връзката между произшествията, смъртта на 11 души и травмите на пострадалите. На този етап прокуратурата не е посочила конкретни обвиняеми.

Предложение за по-ниска скорост

Ген. Миланов предложи максимално разрешената скорост по автомагистралите да бъде намалена от 140 на 130 км/ч. Той призова при мъгла водачите да поддържат по-ниска скорост и по-голяма дистанция.

Според него пътният контрол трябва да бъде по-активен в часовете, когато се очаква най-гъста мъгла. Той предложи полицейски екипи да заемат позиции в аварийната лента и да предупреждават водачите за опасните условия. „Дистанция, по-ниска скорост – това са нещата, които трябва да се спазват“, каза Миланов.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    7 6 Отговор
    Поредният дрът комуниС, който прехвърля вината върху шофьорите, а не там където трябва - Радевите некадърници, не направили нищо!!!
    В силна мъгла никой не кара със сто и петдесет!!!

    Коментиран от #6

    22:19 11.11.2026

  • 3 Бегай

    4 0 Отговор
    Винаги е така- несъобразена скорост с пътните условия.
    А това, че пътнште условия не са съобразени с елементарни условия са шофиране никой с държавна службица не споменава

    22:20 11.11.2026

  • 4 максимум 110

    6 0 Отговор
    това е зле поддържан скоростен път, а не магистрала като цяло

    Коментиран от #17

    22:22 11.11.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    5 4 Отговор
    Айде, комунделският пияндурник, у лево. Некадърното ченге от прогресивните измекяри, се опитва да отклонява вниманието от престъпните действия на смотаняка Мунчо и Ко. Мръсни, русофилски, кремълски парцали.

    22:22 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами не":

    При нормални условия бих се съгласил с тебе, но не вярвам в силна мъгла някой да кара с 240, или 150!

    Коментиран от #9

    22:29 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Има има

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ганю кара на макс дори стена да има пред него щот не е балък да кара бавно🤣🤣🤣🤣

    22:37 11.11.2026

  • 10 Са ше се изредат едни женерали маршали

    2 1 Отговор
    Да обесняват как трева да стане пъта 100км макс скорост щото там нещо си🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    22:39 11.11.2026

  • 11 Рашков

    3 0 Отговор
    Проблема е какво има в главата. За първи път виждат мъгла. Понякога пада много бързо. Щом виждаш в далечината има мъгла намаляваш, а не със 140.

    22:51 11.11.2026

  • 12 !!!!

    1 1 Отговор
    Този дърт ДС- началвик колко човешки съдби е съсипал и унищожил! Ама то пък, като се огледаш, около фатмака са все като дъртака на синмката!

    Коментиран от #16

    23:05 11.11.2026

  • 13 Малоумието !

    3 0 Отговор
    Е Ключов Фактор За Поведението !

    По Пътищата На България !

    23:20 11.11.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Чичкото много лъже!
    На Тракия и въобще на магистралите няма и една катастрофа следствие на превишена скорост!!! Би било хубаво да не изкопаваме всеки пенсионер, буквално от ония свят, за да дава акъли!

    23:25 11.11.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Са ше се изредат едни женерали маршали":

    Когато е прав, прав е. В цяла Европа скоростта е 130 км/час, с на тази чупена магистрала Тракия е 140. Изключение е Германия, но те си имат традиции в това и при катастрофа много бързо прибират труповете и ламарините , за да не затварят аутобана.

    23:31 11.11.2026

  • 16 не пиши глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "!!!!":

    Никога не е бил от ДС ! Никога ! Не обиждай ДС ! Всеки сам е зидар на съдбата си !

    23:44 11.11.2026

  • 17 Съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "максимум 110":

    Абе, каква е тази разрешена максимална скорост от 140 км/ч в България на тази лоша магистрала? В Нидерландия и скандинавските страни с перфектни магистрали максималната скорост е до 120 кв/ч.

    23:48 11.11.2026

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