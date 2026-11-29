Нападението над привърженици на „Левски“ в Марсилия е било умишлено действие, извършено от добре организирана група. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ ген. Румен Миланов пред Bulgaria ON AIR.

„Това не бих го характеризирал като една свада между запалянковци. Това са хора, подготвени за тази цел“, каза Миланов.

По думите му причината за атаката може да не е свързана единствено с футболния мач между „Олимпик“ Марсилия и „Левски“. Той допусна, че зад случилото се може да има и други обстоятелства, които трудно могат да бъдат установени от България.

Миланов посочи пропуски в сигурността

Народният представител заяви, че френските служби за сигурност и обществения ред са допуснали пропуск. Според него при наличие на връзки между участниците и подобни структури е трябвало предварително да има информация за подготвяни действия.

Миланов определи случая като пример за използване на спортни събития за насилие и заяви, че той трябва да бъде представен в Европа като предупреждение.

Различни данни за броя на пострадалите

При нападението в Марсилия са пострадали български привърженици на „Левски“. БНТ съобщи за 11 ранени българи, а БНР посочи 12 пострадали в първоначалната си информация. По-късно БНТ съобщи, че трима българи остават в болница.

Военен самолет „Спартан“ е изпратен към Марсилия за транспортиране на пострадали българи в страната. Разминаването в публикуваните данни за броя на ранените остава, като окончателната информация зависи от състоянието на всички засегнати и от данните на френските и българските власти.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, bnrnews.bg