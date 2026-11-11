Цветанов: Пътната безопасност започва с обучение и контрол

Превантивното обучение на подрастващите, постоянният контрол по пътищата и използването на цифрови системи за ранно предупреждение са сред мерките, които могат да ограничат тежките катастрофи. Това заяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Коментарът му идва след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която са пострадали 86 души. Към 11 ноември 36 от тях са останали в болница, а четирима са били в критично състояние. Пострадалите са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас.

Обучение преди шофьорската книжка

Според Цветанов превенцията трябва да започва преди младите хора да получат правоспособност за управление на автомобил.

„Превантивната дейност е да обучаваме подрастващите, които след някоя година стават правоспособни на пътя. Те трябва да бъдат обучени, а контролът трябва да се осъществява със съответните превантивни действия“, заяви Цветанов.

Той посочи, че поведението на водачите трябва да се съобразява с променящите се условия. По думите му мъглата, дъждът и поледиците създават предпоставки за верижни произшествия, особено при натоварен трафик.

Инфраструктурата и контролът

Цветанов определи проблемите с пътната безопасност като системни и натрупвани през годините. Сред посочените от него причини са лошата настилка, липсата на маркировка и недостатъчната сигнализация.

Като възможна мярка той посочи поставянето на датчици и цифрови системи, които да подават навременен сигнал при опасност. Според него така част от реакциите могат да бъдат автоматизирани, вместо да зависят единствено от човешка намеса.

Бившият вътрешен министър настоя и средствата от фонд „Пътна безопасност“ да се използват за конкретни политики, а не да остават без видим ефект върху сигурността на движението.

Близо 6000 катастрофи от началото на годината

Данните на МВР, цитирани от Bulgaria ON AIR, показват, че от началото на 2026 г. в България са регистрирани близо 6000 тежки катастрофи. Загинали са 434 души, а 7412 са били ранени. Броят на жертвите е с 49 по-висок спрямо същия период на предходната година.

На този фон Цветанов заяви, че политическите спорове няма да доведат до промяна без последователни действия, контрол и инвестиции в пътната инфраструктура. Причините и отговорността за конкретната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ се изясняват от компетентните органи.