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Цветанов: Пътната безопасност започва с обучение и контрол
  Тема: Войната на пътя

Цветанов: Пътната безопасност започва с обучение и контрол

11 Ноември, 2026 22:21 651 20

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  • контрол по пътищата-
  • войната по пътищата

Бившият вътрешен министър призова за ранно обучение на подрастващите, по-строг контрол и инвестиции в технологии за предупреждение при опасности на пътя

Цветанов: Пътната безопасност започва с обучение и контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Превантивното обучение на подрастващите, постоянният контрол по пътищата и използването на цифрови системи за ранно предупреждение са сред мерките, които могат да ограничат тежките катастрофи. Това заяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Коментарът му идва след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която са пострадали 86 души. Към 11 ноември 36 от тях са останали в болница, а четирима са били в критично състояние. Пострадалите са настанени в лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас.

Обучение преди шофьорската книжка

Според Цветанов превенцията трябва да започва преди младите хора да получат правоспособност за управление на автомобил.

„Превантивната дейност е да обучаваме подрастващите, които след някоя година стават правоспособни на пътя. Те трябва да бъдат обучени, а контролът трябва да се осъществява със съответните превантивни действия“, заяви Цветанов.

Той посочи, че поведението на водачите трябва да се съобразява с променящите се условия. По думите му мъглата, дъждът и поледиците създават предпоставки за верижни произшествия, особено при натоварен трафик.

Инфраструктурата и контролът

Цветанов определи проблемите с пътната безопасност като системни и натрупвани през годините. Сред посочените от него причини са лошата настилка, липсата на маркировка и недостатъчната сигнализация.

Като възможна мярка той посочи поставянето на датчици и цифрови системи, които да подават навременен сигнал при опасност. Според него така част от реакциите могат да бъдат автоматизирани, вместо да зависят единствено от човешка намеса.

Бившият вътрешен министър настоя и средствата от фонд „Пътна безопасност“ да се използват за конкретни политики, а не да остават без видим ефект върху сигурността на движението.

Близо 6000 катастрофи от началото на годината

Данните на МВР, цитирани от Bulgaria ON AIR, показват, че от началото на 2026 г. в България са регистрирани близо 6000 тежки катастрофи. Загинали са 434 души, а 7412 са били ранени. Броят на жертвите е с 49 по-висок спрямо същия период на предходната година.

На този фон Цветанов заяви, че политическите спорове няма да доведат до промяна без последователни действия, контрол и инвестиции в пътната инфраструктура. Причините и отговорността за конкретната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ се изясняват от компетентните органи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И с полицейски патрули(не фотографи),

    4 4 Отговор
    Светещи указателни табели(включително мобилни), качествена маркировка и знаци, съобщения по BG Alert и т. н.
    Радев, чу ли?

    22:24 11.11.2026

  • 2 Пич

    9 2 Отговор
    А бе, Пъпеша освен учител по физическо, бил ли е поне катаджия някога?
    - Пъпеш, донеси ни кафета...

    22:25 11.11.2026

  • 3 Овчар

    3 1 Отговор
    Сложете бандерол на наркотиците и ги продавайте законно а не като мишки под масата..

    22:26 11.11.2026

  • 4 Да,бе

    4 1 Отговор
    Пъпеш носи папки,мила моя майнольо...Ей за туй сме я докарали дотук.

    22:26 11.11.2026

  • 5 Луд

    4 1 Отговор
    Тази ШУМСКА треска на всяка манджа ШУМСКА меродиика,Републиканците са огладнели

    22:29 11.11.2026

  • 6 Аз пък си мислих

    2 1 Отговор
    Контролът по пътищата се осъществява от страна МВР чрез заяждане, репресии за неправилно паркиране, изгоряла крушка на номера на автомобила и прочие, с цел пълнене на държавната хазна за да има за крадене ( усвояване) за обществени поръчки.

    22:33 11.11.2026

  • 7 Емил от Льоня беря

    3 0 Отговор
    Е затова съм пешеходец.
    Нито да ме обучават, нито да ме контролират. 🏳️‍🌈

    22:35 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Цветанов, като въведе правилото за шофиране със запалени фарове посред бял слънчев ден, намаляха ли катастрофите, бе? В Европа само в България и Сърбия има такава глупост.

    22:41 11.11.2026

  • 10 боби

    3 0 Отговор
    В обществена поръчка за общо 420 хил. лв. министерството на Даниел Митов е поискало да се доставят 30 хил. кръгли икони с диаметър 5 см, „от трудно чуплив материал, с възможност за залепване“.

    Всичко това ще бъде платено от Фонда за безопасност на движенията. Да повторим – не се шегуваме.

    Това обаче не е всичко. Отново, в името на децата и безопасността по пътищата, МВР си е поръчало 15 хил. плажни топки (не се шегуваме), 30 хил. мешки (не се шегуваме), 50 хил. балона (не се шегуваме), 30 хил. химикалки (не се шегуваме), 3 хил. колички (не се шегуваме) и… 1540 ПЪЗЕЛА.

    22:44 11.11.2026

  • 11 АСАНСЬОРА

    2 0 Отговор
    ДА ВЪРНЕ НАКРАДЕНОТО.

    22:44 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЯКОЙ

    3 0 Отговор
    Какъв е тоя Цветанов, че да дава съвети по всичко?

    22:48 11.11.2026

  • 14 Истината

    3 0 Отговор
    Цветан е спец по едрите криминали,единствения дето набута с доживотни разни преяли,даже арестува зам шефа на ДАНС Хасан Омеров руския агент, Хасан Алексей Петров даже имаше своя мафиотска групировка

    23:04 11.11.2026

  • 15 С категории от 1973--та

    2 0 Отговор
    Сега ли го прозря бе тиквеник?
    Явно си бил много кадърен щом от шАфьор стана министър на МВР и собственик на десетина имота...единият с...асансьор дори...

    23:04 11.11.2026

  • 16 Евала на Цветан

    2 1 Отговор
    Цветанов арестува такива престъпници дето останалите МВР шефове като ги видеха пускаха кал в крачолите

    23:07 11.11.2026

  • 17 Този тататин

    1 0 Отговор
    Е който каквото иска това да прави с него аз казвам

    23:14 11.11.2026

  • 18 Бойко е руска пионка но

    2 1 Отговор
    Цветанов е най успешния МВР шеф след 44 та до днес,това са фактите

    23:14 11.11.2026

  • 19 Демокрад

    2 1 Отговор
    Само в българия при тежко птп отиват лин ейки навсякъде в Белия Свят се пращат хеликоптери. Неадекватна държава с неадекватни хора

    23:19 11.11.2026

  • 20 123

    2 1 Отговор
    Цвъко с пилешкия си мозък,абе хайванин пътната безопасност започва с по малко кражби и корупция

    23:22 11.11.2026

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