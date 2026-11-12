Катастрофата на "Тракия": Погребват четирите жертви от Самуилово

Четирима жители на сливенското село Самуилово ще бъдат погребани след тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“. Трима от загиналите са от едно семейство – мъж, съпругата му и нейната майка. Четвъртата жертва е 30-годишният Иван, който оставя съпруга и дете на една година.
Кметът на Самуилово Красимир Кръстев разказа пред NOVA, че Иван е пътувал към работа. В автомобила е бил и негов колега, който също е загинал. Загиналото семейство е пътувало, за да заведе по-възрастната жена на лекар.
„Толкова погребения в един ден никога не е имало в селото“, заяви Кръстев. Самуилово е с около 2500 жители, а трагедията е оставила местните хора в шок.
По думите на кмета информацията за загиналите е достигнала до селото чрез негови жители, като към този момент не е имало официални данни. Кръстев призова шофьорите да бъдат внимателни на пътя.„Карайте внимателно, човешкият живот е важен. Дано това, което на нас се случи, не се повтаря“, каза кметът.
Кметът на Сливен Стефан Радев ще предложи еднократна помощ от 2000 за семействата на загиналите. Разходите за погребенията ще бъдат поети от митрополит Арсений, който ще води и опелата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
ОКАЗВА СЕ, че пред румънски Тир има на 10 метра Горяща кола, обърната обратно на движението, Както и Пикап който е бил спрял в Активната лента на 20 метра преди Румънския Тир!
Пиша с главни букви, защото това което хората казаха и показаха снимки е шокиращо и Никой явно Не го е Видял!!! Какво ттава тука, бе!!!
Коментиран от #4, #5
08:26 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 От Много Ум !
08:53 12.11.2026
4 Преливане !
До коментар #1 от "Гост":От Пусто В Празно !
08:55 12.11.2026
5 Яко ни лъжат това става
До коментар #1 от "Гост":Какво става, какво става? Яко ни лъжат! Това става! От както СДС са на власт до сега яко ни лъжат, това става, за всичко ни лъжат и за ударените кораби и за еврото и за санирането и за здравната каса и за пенсиониране то и за образованието, за всичко.
09:00 12.11.2026