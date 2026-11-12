Пътници: Кола и джип са били пред румънския тир на „Тракия“

Автобус с пенсионери, пътуващи към Несебър, е участвал във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Петима пътници и шофьорът са настанени в болница, а други от групата са успели да стигнат до Несебър с рани и натъртвания. Част от хората са напуснали автобуса през счупени прозорци.
Пътникът Тодор разказва, че първоначално е усетил един удар, а секунди по-късно автобусът е бил ударен от друг тир.„Усетих първия удар. След секунди ни удари друг тир и последваха още 5-6 удара“, разказва Тодор.
По думите на пътниците пред румънския камион е имало лек автомобил и джип с австрийска регистрация. Те предполагат, че двата автомобила са се ударили преди сблъсъка с тира. Според разказите им шофьорът на камиона е започнал да намалява, след като е видял стоповете, а предната част на превозното средство не е била ударена.
Свидетел твърди, че джипът е преминал в аварийната лента, докато лекият автомобил е останал на мястото през целия ден. Именно тази кола, насочена срещу движението, по-късно е изгоряла. До мантинелата са били двама мъже, като по-възрастният е бил в тежко състояние.
Пътниците допускат, че водачът на автомобила може да е навлязъл в насрещното движение след объркване. Те посочват също, че шофьорът на автобуса е карал бавно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ама дрънкат.......!!!
И как може да се казва, че са карали бавно бе...?! Кой ще обвиним сега...?!
09:07 12.11.2026
2 ДИСТАНЦИЯ!
Коментиран от #4, #22
09:08 12.11.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6, #15
09:11 12.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Яко ни лъжат досега
До коментар #3 от "честен ционист":Аааааа а замирисали ви на урсулски атентат?
Коментиран от #8, #14
09:14 12.11.2026
7 Като те тресне
Коментиран от #11, #16
09:16 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Яко ни лъже нискочелия от Дб от крушари
До коментар #5 от "Яко ни лъжат досега":Требе веднага нискочелия от дб веднага да каже че Путин е виновен!
Коментиран от #12
09:17 12.11.2026
10 6135
До коментар #4 от "Осъзнаваш":"И нема никакъв държавен ОРГАН да те предупреди! "
Органите, които предупреждат, не са държавни, а лични и биологични.
Намират се в предната част на главата и са разположени от двете страни на носа.
09:21 12.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 мирчев съм с двата пръсто чело
До коментар #9 от "Яко ни лъже нискочелия от Дб от крушари":ама много ясно че путин е виновен и без разследване
всеки зане че или русия или путин са виновни
Коментиран от #23
09:30 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #3 от "честен ционист":АБСОЛЮТНО
НА ЧЕХЛИ И ТЮРБАН,МАЙ...🤔
09:39 12.11.2026
16 665
До коментар #7 от "Като те тресне":Има пътен възел наблизо, там може да се е объркал. Може и просто да е катастрофирал,сам или с австрийския пикап, следствие на което се е завъртял.
09:40 12.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 665
До коментар #17 от "Гларус":Това и аз си мислех, румънецът е от тези, дето дори и леко не са се ударили в предния. В случая пикапът и завъртяната кола.
09:47 12.11.2026
19 Ами
09:50 12.11.2026
20 Сезона
09:51 12.11.2026
21 в мъгла е възможно да хванеш
09:57 12.11.2026
22 007 лиценз ту кил
До коментар #2 от "ДИСТАНЦИЯ!":И несъобразена с мъглата скорост.
10:01 12.11.2026
23 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "мирчев съм с двата пръсто чело":А може да са тези, които застреляха петроханците.
10:05 12.11.2026
24 питам си
При скорост от 70 км/час за една секунда се изминават 194.4 метра, при скорост дори от 50 км/час - разстоянието за една секунда е 138 метра.....
Коментиран от #26, #27, #28, #29
10:12 12.11.2026
25 Шофьор
10:23 12.11.2026
26 Малко са ти грешни сметките
До коментар #24 от "питам си":не са 138 а 13.8 метра при 50км/ч
10:24 12.11.2026
27 🦉🦉🦉🦉
До коментар #24 от "питам си":Питай се къде си учил
И ИЗОБЩО НАУЧИЛ ЛИ СИ КАЛ ДА СМЯТАШ ДО 100❗❗
10:44 12.11.2026
28 🦉🦉🦉🦉
До коментар #24 от "питам си":Че нещо си много, ама много зле със сметките за път скорост и време❗
10:45 12.11.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #24 от "питам си":Жокер само с нули в един час има 60 минути по 60 секунди т.е. 3 600 секунди.
Та при ДЕСЕТ метра в секунда изминаваш
10×3600= 36000метра❗
Вярвам, че можеш сам да превърнеш
36000 метра в 36 километра.
Т.е. при 36 км/ч изминаваш
10 метра в секунда❗
Нататък карай по бабешки ‼️
10:50 12.11.2026