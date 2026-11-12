Пътници: Кола и джип са били пред румънския тир на „Тракия“

Автобус с пенсионери, пътуващи към Несебър, е участвал във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Петима пътници и шофьорът са настанени в болница, а други от групата са успели да стигнат до Несебър с рани и натъртвания. Част от хората са напуснали автобуса през счупени прозорци.

Пътникът Тодор разказва, че първоначално е усетил един удар, а секунди по-късно автобусът е бил ударен от друг тир.

„Усетих първия удар. След секунди ни удари друг тир и последваха още 5-6 удара“, разказва Тодор.

По думите на пътниците пред румънския камион е имало лек автомобил и джип с австрийска регистрация. Те предполагат, че двата автомобила са се ударили преди сблъсъка с тира. Според разказите им шофьорът на камиона е започнал да намалява, след като е видял стоповете, а предната част на превозното средство не е била ударена.

Свидетел твърди, че джипът е преминал в аварийната лента, докато лекият автомобил е останал на мястото през целия ден. Именно тази кола, насочена срещу движението, по-късно е изгоряла. До мантинелата са били двама мъже, като по-възрастният е бил в тежко състояние.

Пътниците допускат, че водачът на автомобила може да е навлязъл в насрещното движение след объркване. Те посочват също, че шофьорът на автобуса е карал бавно.