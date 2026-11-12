Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
Ямбол »
Пътници: Кола и джип са били пред румънския тир на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Пътници: Кола и джип са били пред румънския тир на „Тракия“

12 Ноември, 2026 09:04 2 087 29

  • катастрофа на тракия-
  • пътници-
  • автобус-
  • румънски тир-
  • зимница

Петима пътници и шофьорът на автобуса са настанени в болница. Свидетели твърдят, че пред камиона е имало автомобил и джип с австрийска регистрация

Пътници: Кола и джип са били пред румънския тир на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автобус с пенсионери, пътуващи към Несебър, е участвал във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Петима пътници и шофьорът са настанени в болница, а други от групата са успели да стигнат до Несебър с рани и натъртвания. Част от хората са напуснали автобуса през счупени прозорци.

Пътникът Тодор разказва, че първоначално е усетил един удар, а секунди по-късно автобусът е бил ударен от друг тир.

„Усетих първия удар. След секунди ни удари друг тир и последваха още 5-6 удара“, разказва Тодор.

По думите на пътниците пред румънския камион е имало лек автомобил и джип с австрийска регистрация. Те предполагат, че двата автомобила са се ударили преди сблъсъка с тира. Според разказите им шофьорът на камиона е започнал да намалява, след като е видял стоповете, а предната част на превозното средство не е била ударена.

Свидетел твърди, че джипът е преминал в аварийната лента, докато лекият автомобил е останал на мястото през целия ден. Именно тази кола, насочена срещу движението, по-късно е изгоряла. До мантинелата са били двама мъже, като по-възрастният е бил в тежко състояние.

Пътниците допускат, че водачът на автомобила може да е навлязъл в насрещното движение след объркване. Те посочват също, че шофьорът на автобуса е карал бавно.


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Аооо.......а разследващите нищо не знаят!!!
    Ама дрънкат.......!!!
    И как може да се казва, че са карали бавно бе...?! Кой ще обвиним сега...?!

    09:07 12.11.2026

  • 2 ДИСТАНЦИЯ!

    37 2 Отговор
    Всички след първото МПС са виновни заради неспазване на дистанция!

    Коментиран от #4, #22

    09:08 12.11.2026

  • 3 честен ционист

    8 5 Отговор
    Мирише на атентат.

    Коментиран от #6, #15

    09:11 12.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Яко ни лъжат досега

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Аааааа а замирисали ви на урсулски атентат?

    Коментиран от #8, #14

    09:14 12.11.2026

  • 7 Като те тресне

    15 5 Отговор
    Пътниците допускат, че водачът на автомобила може да е навлязъл в насрещното движение след объркване. ...............Значи прескочил мантинелата и карал в насрещното???

    Коментиран от #11, #16

    09:16 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Яко ни лъже нискочелия от Дб от крушари

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Яко ни лъжат досега":

    Требе веднага нискочелия от дб веднага да каже че Путин е виновен!

    Коментиран от #12

    09:17 12.11.2026

  • 10 6135

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "Осъзнаваш":

    "И нема никакъв държавен ОРГАН да те предупреди! "

    Органите, които предупреждат, не са държавни, а лични и биологични.
    Намират се в предната част на главата и са разположени от двете страни на носа.

    09:21 12.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мирчев съм с двата пръсто чело

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Яко ни лъже нискочелия от Дб от крушари":

    ама много ясно че путин е виновен и без разследване

    всеки зане че или русия или путин са виновни

    Коментиран от #23

    09:30 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    АБСОЛЮТНО
    НА ЧЕХЛИ И ТЮРБАН,МАЙ...🤔

    09:39 12.11.2026

  • 16 665

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Като те тресне":

    Има пътен възел наблизо, там може да се е объркал. Може и просто да е катастрофирал,сам или с австрийския пикап, следствие на което се е завъртял.

    09:40 12.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 665

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гларус":

    Това и аз си мислех, румънецът е от тези, дето дори и леко не са се ударили в предния. В случая пикапът и завъртяната кола.

    09:47 12.11.2026

  • 19 Ами

    2 1 Отговор
    Той ще да е някой важен, за да мълчат всички като риби!

    09:50 12.11.2026

  • 20 Сезона

    1 0 Отговор
    на застраховките и димните завеси край обекти.

    09:51 12.11.2026

  • 21 в мъгла е възможно да хванеш

    3 0 Отговор
    грешен път . има изоставени знаци и маркировки , отбивките са малки . но да караш и спреш пред тира след удър с австрийски джип и да остане колата на активна лента е доста странно . а и 2 ранени . може да го глобят 1000 евро . може да е била кола по сигурността . те имат право . но щом е изгоряла никой не я е поливал с пожарогасител . седели в колите и крякали . само една сестра обикаляла . до 7-8 минута . може да и дадат 8 хиляди евро награда . а 12 загинали са малко за 2 големи катастрофи . малкия дявол .

    09:57 12.11.2026

  • 22 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДИСТАНЦИЯ!":

    И несъобразена с мъглата скорост.

    10:01 12.11.2026

  • 23 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "мирчев съм с двата пръсто чело":

    А може да са тези, които застреляха петроханците.

    10:05 12.11.2026

  • 24 питам си

    1 1 Отговор
    Нали мъглата е била първоначално с видимост от 70-80 метра, а после от 10 метра. Как при движение със скорост от 50 до 80 км/ч в тъмната час на денонощието пенсионерите, возещи се в автобуса, "са видяли" подробно напред кола, джип, тир, чак и регистрация???? Каква видимост имат пътниците в автобус,освен шофьорът и возещият се до него - пътниците нямат пряка видимост, за да разказват подробности и то в гъста мъгла и при движение.....
    При скорост от 70 км/час за една секунда се изминават 194.4 метра, при скорост дори от 50 км/час - разстоянието за една секунда е 138 метра.....

    Коментиран от #26, #27, #28, #29

    10:12 12.11.2026

  • 25 Шофьор

    3 1 Отговор
    Джипа отпред и товарния камион нямат следи от удар. На Товарния камион предницата не е ударена. Първи се е ударил в товарния камион автобуса с пенсионерите и е предизвикал катастрофата. Кой не е карал на дистанция и с несъобразена скорост. Всички други са виновни автобуса невинен????

    10:23 12.11.2026

  • 26 Малко са ти грешни сметките

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "питам си":

    не са 138 а 13.8 метра при 50км/ч

    10:24 12.11.2026

  • 27 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "питам си":

    Питай се къде си учил
    И ИЗОБЩО НАУЧИЛ ЛИ СИ КАЛ ДА СМЯТАШ ДО 100❗❗

    10:44 12.11.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "питам си":

    Че нещо си много, ама много зле със сметките за път скорост и време❗

    10:45 12.11.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "питам си":

    Жокер само с нули в един час има 60 минути по 60 секунди т.е. 3 600 секунди.
    Та при ДЕСЕТ метра в секунда изминаваш
    10×3600= 36000метра❗
    Вярвам, че можеш сам да превърнеш
    36000 метра в 36 километра.
    Т.е. при 36 км/ч изминаваш
    10 метра в секунда❗
    Нататък карай по бабешки ‼️

    10:50 12.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове