Съветът на ректорите се върна в европейското академично семейство

Българският Съвет на ректорите възстанови пълноправното си колективно членство в Европейската университетска асоциация. Решението е взето от Борда на организацията на 30 октомври 2026 г., след като българската ректорска общност е била извън нея в продължение на 14 години.

Съветът на ректорите се присъединява към асоциацията през 2001 г., но членството му е прекратено през 2012 г. Европейската университетска асоциация обединява близо 900 членове от 48 държави и представлява университети и национални ректорски организации в европейския академичен диалог.

„Вашият глас е необходим“

Президентът на Европейската университетска асоциация проф. д-р Жозеп Гарел приветства българските ректори със специално видеообръщение.

„Вашият глас е необходим! Добре дошли и Ви благодарим за завръщането в EUA.“

Проф. Гарел посочи академичната свобода, институционалната автономия, академичния интегритет и стремежа към високи постижения като общи ценности на университетските лидери и националните ректорски организации. По думите му силният европейски глас зависи от броя на институциите и държавите, които участват, както и от доверието между тях.

Президентът на асоциацията е изразил готовност да посети България през следващите месеци, за да се запознае с предизвикателствата пред висшето образование и да обсъди възможностите за по-тясно европейско партньорство.

Предстои възстановяване на партньорствата

Председателят на Съвета на ректорите проф. д.н. Миглена Темелкова определи завръщането в асоциацията не само като възстановяване на членство, но и като възстановяване на авторитета и европейската перспектива на българската ректорска общност.

Възстановяването на членството е представено от проф. Красимир Кръстанов, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Той е участвал в юбилейното Общо събрание на Европейската университетска асоциация в Брюксел на 29 октомври, посветено на 25-годишнината от създаването ѝ.

В Брюксел са проведени разговори и с генералния секретар на Германската ректорска конференция Йенс-Петер Гаул. Постигнато е принципно споразумение за възстановяване на партньорските отношения между двете организации. Предстоят срещи на ръководствата и взаимни посещения в София и Берлин.

Ректорите обсъдиха и ролята на съвета

На 10 ноември 28 ректори и представители на висши училища са се събрали за предварително планирано Общо събрание на Съвета на ректорите. Официалното заседание е отменено заради трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“. Участниците са провели неформална среща, посветена на бъдещето на организацията и предизвикателствата пред българското висше образование.

В дискусията е поставен въпросът дали Съветът на ректорите трябва да бъде силен и независим представител на университетите и академичната автономия или структура с основно консултативни функции към министъра на образованието и науката.

Проф. Камен Велев, участвал в учредяването на Европейската университетска асоциация в Саламанка през 2001 г., предупреди, че разделението отслабва ректорската общност и университетите. Ректорът на Националната музикална академия проф. д-р Сава Димитров също постави акцент върху възстановяването на колективния дух и взаимното доверие.