Съветът на ректорите се върна в европейското академично семейство

Българският Съвет на ректорите възстанови пълноправното си колективно членство в Европейската университетска асоциация. Решението е взето от Борда на организацията на 30 октомври 2026 г., след като българската ректорска общност е била извън нея в продължение на 14 години.
Съветът на ректорите се присъединява към асоциацията през 2001 г., но членството му е прекратено през 2012 г. Европейската университетска асоциация обединява близо 900 членове от 48 държави и представлява университети и национални ректорски организации в европейския академичен диалог.
„Вашият глас е необходим“
Президентът на Европейската университетска асоциация проф. д-р Жозеп Гарел приветства българските ректори със специално видеообръщение.
Проф. Гарел посочи академичната свобода, институционалната автономия, академичния интегритет и стремежа към високи постижения като общи ценности на университетските лидери и националните ректорски организации. По думите му силният европейски глас зависи от броя на институциите и държавите, които участват, както и от доверието между тях.
Президентът на асоциацията е изразил готовност да посети България през следващите месеци, за да се запознае с предизвикателствата пред висшето образование и да обсъди възможностите за по-тясно европейско партньорство.
Предстои възстановяване на партньорствата
Председателят на Съвета на ректорите проф. д.н. Миглена Темелкова определи завръщането в асоциацията не само като възстановяване на членство, но и като възстановяване на авторитета и европейската перспектива на българската ректорска общност.
Възстановяването на членството е представено от проф. Красимир Кръстанов, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Той е участвал в юбилейното Общо събрание на Европейската университетска асоциация в Брюксел на 29 октомври, посветено на 25-годишнината от създаването ѝ.
В Брюксел са проведени разговори и с генералния секретар на Германската ректорска конференция Йенс-Петер Гаул. Постигнато е принципно споразумение за възстановяване на партньорските отношения между двете организации. Предстоят срещи на ръководствата и взаимни посещения в София и Берлин.
Ректорите обсъдиха и ролята на съвета
На 10 ноември 28 ректори и представители на висши училища са се събрали за предварително планирано Общо събрание на Съвета на ректорите. Официалното заседание е отменено заради трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“. Участниците са провели неформална среща, посветена на бъдещето на организацията и предизвикателствата пред българското висше образование.
В дискусията е поставен въпросът дали Съветът на ректорите трябва да бъде силен и независим представител на университетите и академичната автономия или структура с основно консултативни функции към министъра на образованието и науката.
Проф. Камен Велев, участвал в учредяването на Европейската университетска асоциация в Саламанка през 2001 г., предупреди, че разделението отслабва ректорската общност и университетите. Ректорът на Националната музикална академия проф. д-р Сава Димитров също постави акцент върху възстановяването на колективния дух и взаимното доверие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
09:34 12.11.2026
2 Гориил
09:39 12.11.2026
3 бушприт
09:45 12.11.2026
4 оня с коня
09:53 12.11.2026
5 То Е Едно "Академично" Семейство !
Коментиран от #6
10:28 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Едното Око !
До коментар #6 от "Същите Кухендери !":Да не Знаят !
Какво представлява !
За Другото !
Да Не Говорим !
10:32 12.11.2026
8 много добре . то и европейския бизнес
10:37 12.11.2026