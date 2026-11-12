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Съветът на ректорите се върна в европейското академично семейство

Съветът на ректорите се върна в европейското академично семейство

12 Ноември, 2026 09:31 583 8

  • съвет на ректорите-
  • европейска университетска асоциация-
  • висше образование-
  • академична автономия

След 14 години прекъсване българската ректорска организация отново е пълноправен член на Европейската университетска асоциация

Съветът на ректорите се върна в европейското академично семейство - 1
Снимка: Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският Съвет на ректорите възстанови пълноправното си колективно членство в Европейската университетска асоциация. Решението е взето от Борда на организацията на 30 октомври 2026 г., след като българската ректорска общност е била извън нея в продължение на 14 години.

Съветът на ректорите се присъединява към асоциацията през 2001 г., но членството му е прекратено през 2012 г. Европейската университетска асоциация обединява близо 900 членове от 48 държави и представлява университети и национални ректорски организации в европейския академичен диалог.

„Вашият глас е необходим“

Президентът на Европейската университетска асоциация проф. д-р Жозеп Гарел приветства българските ректори със специално видеообръщение.

„Вашият глас е необходим! Добре дошли и Ви благодарим за завръщането в EUA.“

Проф. Гарел посочи академичната свобода, институционалната автономия, академичния интегритет и стремежа към високи постижения като общи ценности на университетските лидери и националните ректорски организации. По думите му силният европейски глас зависи от броя на институциите и държавите, които участват, както и от доверието между тях.

Президентът на асоциацията е изразил готовност да посети България през следващите месеци, за да се запознае с предизвикателствата пред висшето образование и да обсъди възможностите за по-тясно европейско партньорство.

Предстои възстановяване на партньорствата

Председателят на Съвета на ректорите проф. д.н. Миглена Темелкова определи завръщането в асоциацията не само като възстановяване на членство, но и като възстановяване на авторитета и европейската перспектива на българската ректорска общност.

Възстановяването на членството е представено от проф. Красимир Кръстанов, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Той е участвал в юбилейното Общо събрание на Европейската университетска асоциация в Брюксел на 29 октомври, посветено на 25-годишнината от създаването ѝ.

В Брюксел са проведени разговори и с генералния секретар на Германската ректорска конференция Йенс-Петер Гаул. Постигнато е принципно споразумение за възстановяване на партньорските отношения между двете организации. Предстоят срещи на ръководствата и взаимни посещения в София и Берлин.

Ректорите обсъдиха и ролята на съвета

На 10 ноември 28 ректори и представители на висши училища са се събрали за предварително планирано Общо събрание на Съвета на ректорите. Официалното заседание е отменено заради трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“. Участниците са провели неформална среща, посветена на бъдещето на организацията и предизвикателствата пред българското висше образование.

В дискусията е поставен въпросът дали Съветът на ректорите трябва да бъде силен и независим представител на университетите и академичната автономия или структура с основно консултативни функции към министъра на образованието и науката.

Проф. Камен Велев, участвал в учредяването на Европейската университетска асоциация в Саламанка през 2001 г., предупреди, че разделението отслабва ректорската общност и университетите. Ректорът на Националната музикална академия проф. д-р Сава Димитров също постави акцент върху възстановяването на колективния дух и взаимното доверие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    9 1 Отговор
    То едни ректори,та мани ,мани......

    09:34 12.11.2026

  • 2 Гориил

    14 1 Отговор
    Трите малки прасенца наричат ​​вълчата глутница научно семейство.

    09:39 12.11.2026

  • 3 бушприт

    0 1 Отговор
    българската ректорска организация отново е пълноправна членка на Европейската университетска асоциация

    09:45 12.11.2026

  • 4 оня с коня

    1 0 Отговор
    Поредната неинформираща за Нищо статия- ЗАЩО сме напуснали Асоциацията през 2012г,КАКВО е било отражението на напускането ни върху Образователната ни система,ЗАЩО трябва отново да ставаме Член на тази Асоциация,КАКЪВ е размера на Членския внос ако има такъв...все въпроси без отговори,но така са намерили "Производителите" на статии!

    09:53 12.11.2026

  • 5 То Е Едно "Академично" Семейство !

    1 0 Отговор
    Ум Да Ти Зайде !

    Коментиран от #6

    10:28 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Едното Око !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Същите Кухендери !":

    Да не Знаят !

    Какво представлява !

    За Другото !

    Да Не Говорим !

    10:32 12.11.2026

  • 8 много добре . то и европейския бизнес

    0 0 Отговор
    има нужда от тях . може да пренапишат бюджета . имало в него рецесия и щяло да има санкции от брюксел . индиректно ще ощети ректорите и у нас и в европейския съвет . финансиите са важно нещо .

    10:37 12.11.2026

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