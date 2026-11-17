Снимка: Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

„Вашият глас е необходим!“ С тези думи президентът на Европейската университетска асоциация проф. д-р Жозеп Гарел отправи поздрав към българската академична общност по повод възстановеното пълноправно членство на Съвета на ректорите в най-голямата асоциация на европейските университети.

Решението е взето от Борда на Европейската университетска асоциация на 30 октомври 2026 г. То възстановява участието на българската ректорска организация след 14-годишно прекъсване. Съветът на ректорите се присъединява към асоциацията през 2001 г., но членството му е прекратено през 2012 г.

„Вашият глас е необходим! Добре дошли и Ви благодарим за завръщането в EUA“, заяви Жозеп Гарел.

Във видеообръщението си той подчертава значението на академичната свобода, институционалната автономия, академичния интегритет и стремежа към високи постижения. По думите му силният европейски глас зависи от броя на институциите и държавите, които участват, както и от доверието между тях.

Европейската университетска асоциация обединява над 900 членове и филиали от 48 европейски държави. В нея членуват университети и национални ректорски организации, които участват в европейския диалог по въпросите на висшето образование, научните изследвания и университетската политика.





Съветът на ректорите представлява ректорите на 51 български висши училища. Възстановяването на членството дава възможност на българската академична общност отново да участва по-активно в обсъждането на европейски политики и в обмена с университетски организации от континента.

Проф. Красимир Кръстанов, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, представи възстановяването на членството на юбилейното Общо събрание на асоциацията в Брюксел на 29 октомври. Заседанието беше посветено на 25-годишнината от създаването на Европейската университетска асоциация.

Жозеп Гарел е изразил готовност да посети България през следващите месеци. Предвижда се по време на визитата да бъдат обсъдени предизвикателствата пред българското висше образование и възможностите за по-тясно европейско партньорство.

Новината за възстановеното членство беше представена пред 28 ректори и представители на висши училища на 10 ноември. Планираното Общо събрание на Съвета на ректорите беше отменено заради трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, а участниците проведоха неформална среща за бъдещето на организацията и развитието на висшето образование.