Нинова атакува властта заради промените за личните асистенти

Корнелия Нинова атакува управляващото мнозинство заради предложените промени в Закона за личната помощ, които предвиждат замразяване на плащанията към личните асистенти и възможно намаляване на възнагражденията им. Лидерът на „Непокорна България“ заяви, че мерките засягат пряко асистентите на хора с увреждания и майките, които се грижат за болните си деца.

„В рамките на 24 часа прогресистите възнаградиха олигарсите, но удариха майките на болни деца“, написа Нинова в социалните мрежи.

Повод за реакцията ѝ стана изявление на депутата от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова. Тя съобщи за предложения за промени в Закона за личната помощ, които според нея са внесени без обществено обсъждане и без участие на засегнатите семейства.

Какво предвиждат предложенията

Според Белобрадова се променя и начинът, по който ще се сключват договорите с личните асистенти. Тя постави под въпрос какви права ще гарантират новите договори и заяви, че плащанията могат не само да бъдат замразени, но и да бъдат намалени.

Нинова определи действията на управляващите като удар срещу асистентите на хората с увреждания. Тя заяви, че промените засягат и майките, които полагат грижи за болните си деца.

„Опряха до майките, които гледат болните си деца“, коментира лидерът на „Непокорна България“.

Аргументите на управляващите

Управляващите защитиха замразяването на възнагражденията с аргумента, че при новите договори личните асистенти ще могат да работят и на второ място.

Предложенията включват още отпадане на добавката за трудов стаж и професионален опит, както и на правото на обезщетение от две или шест заплати при пенсиониране. Именно тези текстове предизвикаха напрежение между управляващото мнозинство и опозицията.

В изявлението си Нинова отправи критики и към гласуването за концесионната такса при добив на злато и други подземни богатства. Тя свърза двете теми, за да обвини управляващите, че защитават интереси на едни групи, но прехвърлят тежестта върху семействата на хора с увреждания.

На този етап предложените промени са предмет на политически спор. Опозицията настоява за яснота около новите договори и правата на личните асистенти, а управляващите обосновават мерките с възможността за допълнителна заетост.

Източници: novini.bg, focus-news.net