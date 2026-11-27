Три акции на МВР, свързани със злоупотреби при издаването на ТЕЛК решения, са проведени през седмицата. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на БНТ. По думите ѝ при операциите са установени „меко казано нерегламентирани практики“.

„Не става въпрос за намаление на средствата“, каза Ефремова, като уточни, че целта на подготвяната промяна е да се прегледа законодателството и по-добре да се насочват ресурсът и подкрепата към хората с увреждания. Министърът определи злоупотребите като посегателство върху средствата, предназначени за тази група.

Разследване за фиктивни хоспитализации в Кърджали

Една от акциите е проведена в Кърджали. Според МВР при операция на Икономическа полиция са открити неистински епикризи и становища, свързани с освидетелстване от ТЕЛК. Събрани са данни за 37 лица, които според разследването са били фиктивно настанявани в Държавната психиатрична болница в града.

По случая е задържан 33-годишен лекар. Полицията съобщи, че при операцията са иззети документи и са разпитани медицински лица и пациенти. Разследването продължава, като към този момент не е съобщено за повдигнати обвинения.

Случаят в Кърджали е последният от поредицата действия срещу предполагаеми злоупотреби с ТЕЛК. На 23 ноември БНТ съобщи за акция в София, Разград и Враца, при която са задържани 14 души. Сред тях според прокуратурата са лекари, посредници и хора, за които се твърди, че са използвали неистински документи.

Няма да има масово преосвидетелстване

Ефремова увери, че хората с пожизнени ТЕЛК решения няма да бъдат подлагани на масово преосвидетелстване. Тя заяви, че няма да се изисква нова медицинска експертиза и за всички вече издадени решения.

„Единствените, които ще загубят някакви привилегии, това са хората, за които ще бъде открито и доказано, че техният ТЕЛК е фалшив“, каза министърът. По думите ѝ вместо ново медицинско освидетелстване ще се прави оценка от каква подкрепа се нуждае конкретният човек.

Предстои разговор с националните и представителните организации на хората с увреждания. Ефремова каза, че ще бъде направен подробен преглед на оценката на потребностите и на начина, по който се насочва помощта, включително по темата за възнагражденията на личните асистенти.

Социалните работници настояват за 350 евро повече

В интервюто министърът коментира и протестите на социалните работници. Те настояват за увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро и за възстановяване на добавката за прослужено време. Според БНР щафетните стачни действия са започнали на 23 ноември и включват служители от различни държавни администрации.

Ефремова определи исканията за по-високи възнаграждения като основателни, но заяви, че еднакво увеличение за всички служители не би отчело различните отговорности. Тя подкрепя вариант за процентно увеличение. Министърът изрази и увереност, че бюджетът за социални плащания няма да бъде променен между първо и второ четене.

Източници: bntnews.bg