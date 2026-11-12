Пакет за 2 млрд. евро ще подпомага бизнеса и домакинствата

Правителството подготвя пакет от мерки за 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса, небитовите потребители и енергоемката индустрия. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че пакетът е резултат от срещи с представители на индустрията, работодателските и браншовите организации, както и със синдикатите.

„Категорично няма да допуснем увеличение на цените“, заяви Пулев по отношение на електроенергията и парното за домакинствата през отоплителния период. По думите му подкрепата ще обхване и различните видове енергоносители, включително природния газ.

500 млн. евро за бизнеса

Министърът на енергетиката Ива Петрова представи отделна програма за 500 млн. евро. Тя е насочена към търговците, малките и средните предприятия и енергоемката индустрия.

За енергоемките предприятия се предвижда увеличаване на интензитета на подкрепата от 50% на 70%. Промяната трябва да бъде съгласувана с Европейската комисия, тъй като е свързана с режима на държавните помощи.

Останалите небитови потребители ще получават подкрепа чрез комбинация от средства през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Българската банка за развитие. Размерът на месечните компенсации ще бъде увеличен, когато цената на електроенергията за базов товар надхвърля 180 евро за мегаватчас.

Предстои помощ за домакинствата на природен газ

Нов елемент в пакета е компенсаторна програма за битови потребители, които използват природен газ директно. Петрова съобщи, че тя трябва да бъде обявена в рамките на седмица и ще подпомага сметките през отоплителния сезон от ноември до март.

По думите на енергийния министър действащите компенсационни механизми за домакинствата през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са обезпечени. Количествата и цените на електроенергията са хеджирани чрез договори на специалния сегмент на Българската независима енергийна борса.

Петрова посочи още, че „Булгаргаз“ е предприел стратегия за поддържане на конкурентни цени за българската индустрия. Според нея очакваният марж спрямо пазарните цени на TTF е между 30 и 40%.

Пакетът от 2 млрд. евро все още включва мерки, които трябва да бъдат оформени и съгласувани с европейските институции. Най-близкият срок, посочен от правителството, е обявяването на програмата за битовите потребители на природен газ в рамките на седмица.

Източници: news.bg