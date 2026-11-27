„Да, България“ поиска президентът Илияна Йотова да наложи вето върху приетите данъчни промени заради увеличаването на редица глоби и имуществени санкции за граждани и фирми. Спорът е свързан с текстове, при които сумите, изписани досега в левове, се заменят със същите числови стойности в евро, вместо да бъдат превалутирани по фиксирания курс.

Така глобата за неподаване или закъсняло подаване на данъчна декларация се променя от 500 лева на 500 евро. При курс от 1,95583 лева за едно евро това означава санкция от около 977,92 лева, или увеличение с приблизително 95,6 процента.

По същия начин глобата за деклариране на неверни данни, довели до намаляване или освобождаване от данъчно задължение, нараства от 1000 лева на 1000 евро. При повторно нарушение санкцията се променя от 2000 лева на 2000 евро. Новите размери засягат и работодатели при неизпълнение на задължения, свързани с удържането и внасянето на данъци.

Спорът за превалутирането

Критиците на промените от „Да, България“ и „Демократична България“ твърдят, че въвеждането на еврото се използва като основание за фактическо удвояване на санкциите. Според тях липсва достатъчна оценка на въздействието, а размерите не са обвързани с конкретна преценка за тежестта на различните нарушения.

„Ако пенсионер закъснее с данъчната декларация за имот под наем, може да бъде глобен с до 500 евро. Защо точно 500 евро?“, попита депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров по време на парламентарните дебати.

Работодателски организации също възразиха срещу подхода. В становищата по законопроекта е посочено, че общото позоваване на инфлацията и дългия период без промяна не обосновава еднакво увеличение за нарушения с различна тежест. Отбелязан е и рискът технически грешки в подадена информация да доведат до значителни санкции, включително когато данъкът е внесен навреме.

Мотивите на финансовото министерство

Министерството на финансите защитава промените с аргумента, че част от глобите не са актуализирани от 2007 г. и вече не изпълняват достатъчно добре превантивната си функция. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че увеличението няма да засегне гражданите и фирмите, които изпълняват коректно данъчните си задължения.

В доклада по законопроекта е записано, че актуализацията на санкциите се очаква да има положителен ефект върху бюджета, но конкретният размер на приходите ще зависи от броя на наложените глоби. Законът е предвидено да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

По-високите глоби са част от по-широк данъчен пакет, който включва още 33-процентен данък върху свръхпечалби в определени сектори, 7-процентно облагане на ваучерите за храна над 102,26 евро и увеличение на данъка върху личното ползване на фирмени активи от 3 на 7 процента. След окончателното приемане на законите следва президентът да се произнесе дали ще ги подпише, или ще ги върне за ново обсъждане в Народното събрание.

Източници: dnesplus.bg, staging.clubz.bg, fakti.bg