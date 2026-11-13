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Мирчев: Изказването на директора на „Кауфланд“ е неприемливо
  Тема: Икономика

Мирчев: Изказването на директора на „Кауфланд“ е неприемливо

13 Ноември, 2026 03:03 454 13

  • бойко борисов-
  • кауфланд-
  • комисия за защита на конкуренцията-
  • кзк-
  • бизнес-
  • кнсб-
  • търговски практики

Реакцията е по повод предупреждение, че евентуален срив на веригата би имал по-тежки последици от фалита на КТБ. КНСБ също изрази тревога заради възможните последици за 8800 работници

Мирчев: Изказването на директора на „Кауфланд“ е неприемливо - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изказването на изпълнителния директор на „Кауфланд България“, че евентуален срив на компанията би направил фалита на КТБ да изглежда като „пролетен бриз“, е арогантно и неприемливо. Това написа Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от парламентарната група „Демократична България“.

Думите му са по повод наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция от 75 млн. евро на „Кауфланд България“. Глобата е свързана с нелоялни търговски практики спрямо български производители.

„Чуждестранните инвестиции са важни, работните места също, но никоя компания не може да използва икономическата си тежест като щит срещу закона“, заяви Мирчев.

Мирчев: Глобата трябва да бъде защитена с аргументи

Според депутата ръководството на „Кауфланд“ трябва да отговори на обвиненията с доказателства, вместо да предупреждава за катастрофални последици при евентуален спад на бизнеса.

„Вместо да плаши с катастрофални сценарии, ръководството на „Кауфланд“ е добре да се замисли дали през годините винаги е било коректно към българските производители и дали е имало неприемливи търговски практики“, написа Мирчев.

Той уточни, че ако санкцията е необоснована, компанията има пълното право да я обжалва и да защити интересите си в съда. По думите му обаче бизнесът трябва да уважава българските институции, потребители и производители, независимо от мащаба си.

„Големият бизнес не е над закона, както и КЗК не е над съдебния контрол“, допълни Мирчев.

Той припомни и критиките си към Комисията за защита на конкуренцията заради нейното бездействие и предполагаеми политически зависимости. Мирчев подчерта, че това не означава, че ще защитава комисията безкритично.

КНСБ изрази тревога за 8800 работници

Конфедерацията на независимите синдикати в България също изрази сериозна загриженост от публичните изявления на ръководството на „Кауфланд България“.

Синдикатът посочи, че поставянето на въпроса за възможните последици от санкцията засяга не само компанията, но и нейните 8800 работници. КНСБ свърза тревогата си с наложената от КЗК глоба за нелоялни търговски практики спрямо български производители.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


София / България
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