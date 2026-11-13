Мирчев: Изказването на директора на „Кауфланд“ е неприемливо

Изказването на изпълнителния директор на „Кауфланд България“, че евентуален срив на компанията би направил фалита на КТБ да изглежда като „пролетен бриз“, е арогантно и неприемливо. Това написа Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и депутат от парламентарната група „Демократична България“.

Думите му са по повод наложената от Комисията за защита на конкуренцията санкция от 75 млн. евро на „Кауфланд България“. Глобата е свързана с нелоялни търговски практики спрямо български производители.

„Чуждестранните инвестиции са важни, работните места също, но никоя компания не може да използва икономическата си тежест като щит срещу закона“, заяви Мирчев.

Мирчев: Глобата трябва да бъде защитена с аргументи

Според депутата ръководството на „Кауфланд“ трябва да отговори на обвиненията с доказателства, вместо да предупреждава за катастрофални последици при евентуален спад на бизнеса.

„Вместо да плаши с катастрофални сценарии, ръководството на „Кауфланд“ е добре да се замисли дали през годините винаги е било коректно към българските производители и дали е имало неприемливи търговски практики“, написа Мирчев.

Той уточни, че ако санкцията е необоснована, компанията има пълното право да я обжалва и да защити интересите си в съда. По думите му обаче бизнесът трябва да уважава българските институции, потребители и производители, независимо от мащаба си.

„Големият бизнес не е над закона, както и КЗК не е над съдебния контрол“, допълни Мирчев.

Той припомни и критиките си към Комисията за защита на конкуренцията заради нейното бездействие и предполагаеми политически зависимости. Мирчев подчерта, че това не означава, че ще защитава комисията безкритично.

КНСБ изрази тревога за 8800 работници

Конфедерацията на независимите синдикати в България също изрази сериозна загриженост от публичните изявления на ръководството на „Кауфланд България“.

Синдикатът посочи, че поставянето на въпроса за възможните последици от санкцията засяга не само компанията, но и нейните 8800 работници. КНСБ свърза тревогата си с наложената от КЗК глоба за нелоялни търговски практики спрямо български производители.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg