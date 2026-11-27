Синдикат „Пътно дело“ към КНСБ поиска минимум 10 брутни месечни заплати за всеки служител, който бъде освободен при планираното преструктуриране на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Организацията настоява и за незабавни преговори с ръководството и институциите, преди да бъдат предприети съкращенията.

Според предложението, представено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, щатът на АПИ трябва да бъде намален от 2411 на 1798 бройки. Това означава съкращаване на 613 позиции, като реално освободените служители се очаква да бъдат 413. Като мотиви за промяната са посочени оптимизация на структурата и премахване на дублиращи се дейности.

КНСБ възразява срещу начина, по който е обявена реформата. От синдиката заявяват, че служителите и техните представители са научили за плановете от медиите, без предварителен диалог със социалните партньори. „Служителите се разглеждат само като бройки за намаляване на разходите, а цената се прехвърля върху съкратените и върху хората, които остават с повече работа“, посочва синдикалната организация.

Синдикатът поиска анализ и спиране на процедурата

Организацията настоява да получи функционален анализ, който да обоснове промените в структурата и броя на служителите. Според КНСБ при запазен обем на работа намаляването на състава може да отслаби административния капацитет на агенцията и качеството на контрола върху републиканската пътна мрежа.

Синдикатът поставя под съмнение и смисъла на общественото обсъждане на новия устройствен правилник на АПИ, което трябва да приключи на 2 декември. От организацията смятат, че обявяването на конкретните параметри на реформата преди края на обсъждането превръща процедурата във формалност.

Позицията на „Пътно дело“ е изпратена до министър-председателя и Министерския съвет. КНСБ заяви, че при липса на адекватна реакция си запазва правото да предприеме всички допустими от закона синдикални действия.

Предисторията започна с планове за промени в тол управлението

Темата за съкращенията в пътната агенция беше поставена и през октомври, когато КТ „Подкрепа“ организира протест пред АПИ в София. Тогава беше съобщено, че в Националното тол управление се обсъжда съкращаване на 505 щатни бройки, от които 420 са заети. Част от засегнатите служители може да получат предложения за работа в други държавни администрации.

На този етап няма публично потвърждение, че искането за 10 брутни заплати е прието, нито че окончателният брой на освободените служители е утвърден. След приключването на общественото обсъждане се очакват решения по новия устройствен правилник и по начина на прилагане на промените.

Източници: eurocom.bg, burgasmedia.com, vesti.bg