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Спорът около „Кауфланд“ може да удари потребителите
  Тема: Икономика

Спорът около „Кауфланд“ може да удари потребителите

13 Ноември, 2026 14:24 395 31

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Санкцията от близо 76 млн. евро и острите изказвания между регулатора, компанията и политиците изостриха напрежението на пазара

Спорът около „Кауфланд“ може да удари потребителите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Санкцията от близо 76 млн. евро срещу „Кауфланд България“ и острите реакции след нея превърнаха спора между търговската верига и Комисията за защита на конкуренцията в един от най-обсъжданите икономически казуси. На този етап обаче решението на регулатора не е окончателно, тъй като компанията възнамерява да го обжалва.

КЗК наложи три отделни санкции за практики, свързани с отношенията с производители и доставчици. Според комисията веригата е упражнявала натиск за намаляване на доставните цени, недобросъвестно е удържала такси и възнаграждения за услуги и е забавяла преговори при искания за увеличение на доставните цени.

От „Кауфланд България“ отхвърлиха констатациите и заявиха, че ще защитят позицията си пред съда и европейските институции. Изпълнителният директор Михаил Петров каза, че компанията няма да се откаже от правата си и предупреди за възможни последици за бъдещите инвестиции.

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голяма и ако тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз“, заяви Петров.

Изказването предизвика реакция от КЗК, която определи подобни внушения като възможен опит за публичен натиск върху съда. Комисията подчерта, че дружеството има право да обжалва, но изходът от съдебното производство не може да бъде предрешаван чрез публични изявления.

Какво означава спорът за пазара

Според бившия председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов най-големият риск е конфликтът да се прехвърли върху крайните купувачи. „Ако се засегнат интересите на търговци, производители или бранш, най-накрая потърпевши пак ще са потребителите“, каза Маргаритов пред БНР.

Това може да се случи по няколко линии – чрез промени в цените, ограничаване на промоциите, по-слабо предлагане на определени стоки или прехвърляне на част от разходите по веригата към клиентите. Дали и в каква степен това ще се случи, не е установено.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че държавата не води война с търговските вериги, а с нелоялните практики. По думите му пазарът на бързооборотни стоки е достатъчно ликвиден и евентуален отлив на една компания може да бъде компенсиран от конкурентите.

Междувременно политически сили призоваха за бойкот на веригата, а организатори обявиха едноседмична акция от 16 до 22 ноември. Няма данни дали призивът ще доведе до трайна промяна в потребителското поведение или до измерим ефект върху продажбите.

Следва съдебният спор

Ключовият въпрос ще бъде решен в съда – дали установените от КЗК практики представляват нарушения и дали размерът на санкциите е законосъобразен. До произнасянето на съдебните органи твърденията на регулатора и защитата на компанията остават две противоположни позиции по един и същ спор.

За потребителите непосредственият резултат е по-голяма несигурност около цените, промоциите и бъдещото поведение на големите търговски вериги. Именно затова, според Маргаритов, публичната конфронтация не бива да измества същинския въпрос – как да се защитят едновременно конкуренцията, доставчиците и интересите на хората, които плащат на касата.

Източници: bnrnews.bg, mediapool.bg


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