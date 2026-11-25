Инфлацията през последните месеци е висока не само в България, а и в редица европейски държави. Това заяви председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов в предаването „Пресечна точка“.

По данни на НСИ годишната инфлация в България през октомври е 6,0%, а месечната е 1,2%. Натрупаното поскъпване от началото на годината достига 5,4%. Най-голям ръст за месеца е отчетен при облеклото и обувките, развлеченията, спорта и културата, както и при образователните услуги.

„Инфлацията през последните месеци е висока не само в България, но и в останалите европейски държави, а приносът от въвеждането на еврото се оценява на около 0,3-0,4% максимум“, посочи Атанасов. Според него основният фактор за поскъпването е повишението на цените на горивата.

Сравнение с Румъния и Гърция

Като пример председателят на НСИ посочи Румъния, която не е в еврозоната, но отчита по-висока инфлация. „Румъния, която не е в еврозоната, е с по-висока инфлация. Там е 7%. От другата страна е Гърция, която е в еврозоната и също е с инфлация, сравнима с България“, каза Атанасов.

Сравнимите данни на Евростат по хармонизирания индекс показват годишна инфлация от 4,0% както в Европейския съюз, така и в еврозоната през октомври. Най-висока сред държавите от ЕС е отчетена в Румъния - 7,0%, следвана от Литва с 6,1%. Индексът е предназначен за международни сравнения и не е идентичен с националния индекс на потребителските цени, по който НСИ отчита 6,0% за България.

НСИ следи цените по баркод

За първи път статистическият институт анализира и данни, предоставяни директно от големите търговски вериги. От миналата година НСИ получава информация за отделни продукти на ниво баркод, което позволява да се проследяват реалните продажни цени.

„Говорим за големите вериги, които имат от порядъка на над 40-50 хиляди стоки. Тези цени, които продават големите вериги, ги групирахме отделно за хранителни стоки и отделно за напитки“, обясни Атанасов.

Институтът изчислява инфлацията по два начина - чрез традиционната потребителска кошница и чрез значително по-голям обем конкретни цени на хранителни продукти. Според Атанасов двата подхода показват сходно движение на цените в големите вериги и в останалите магазини.

В анализа се включват и промоционалните цени, когато стоките действително са продадени с намаление. Така статистиката отчита цената, на която е извършена покупката, а не само стандартната цена, изписана в магазина.

От януари 2027 г. данните от големите търговски вериги ще постъпват директно от самите търговци, без анкетьори на НСИ да посещават обектите на място. Наблюдението на малките магазини ще продължи.