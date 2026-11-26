Хотел е поискал 60 евро за стая, обявена на собствения му сайт за 35,79 евро. След последвала писмена комуникация клиентът е получил и трета цена – 40 евро. Случаят е представен в нов епизод на подкаста „Ние, потребителите“, който дава практически насоки при резервации на хотел.

Разликата е установена още при телефонното обаждане за запазване на стаята. От рецепцията са посочили цена от 60 евро, а на въпроса защо сумата е различна от тази в сайта е отговорено: „Имаме група за тази вечер“.

Три цени за една и съща стая

Заради разминаването клиентът е продължил комуникацията само писмено. След изпращане на онлайн заявка хотелът е потвърдил резервацията по имейл, но без да посочи конкретна цена.

Клиентът е поискал изрично потвърждение, че стаята се резервира за обявените 35,79 евро, и е приложил линк към описанието ѝ. В отговора от хотела обаче е посочена цена от 40 евро. Така за една и съща услуга са се появили три различни суми – 35,79, 60 и 40 евро.

След тридневно прекъсване на комуникацията хотелът е обяснил, че цените са динамични, и е съобщил, че е направил необходимите корекции на сайта. В крайна сметка клиентът е заплатил първоначално обявената по-ниска цена.

Как да се реагира при разминаване

„Проблемът е в невярната информация за цената, в заблуждаващата практика и в риска потребителят да избере този хотел, защото изглежда по-изгоден спрямо други, а реалната цена да разбере, когато вече е късно и на практика няма избор“, коментира Габриела Руменова, автор и водещ на подкаста.

Законът за защита на потребителите изисква цените на услугите да бъдат ясни, разбираеми и да не въвеждат клиентите в заблуждение. При представяне на различни цени за една и съща услуга в търговския обект потребителят заплаща по-ниската цена.

Искайте потвърждение на резервацията и крайната цена в писмен вид.

Питайте изрично за сумата, дори когато тя вече е посочена на сайта или в платформа за резервации.

Правете снимки на страницата с цената, условията и описанието на стаята.

Съобщавайте за разминаването преди пристигането в хотела, а не едва на рецепцията.

При съмнение за нелоялна практика пазете цялата кореспонденция и подайте сигнал до компетентния орган.

Според „Ние, потребителите“ писмената следа е важна, защото показва каква цена е била обявена, каква е потвърдена и каква е поискана впоследствие.