Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
КЗП наложи по 35 хиляди евро санкции на две търговски вериги за подвеждащи промоции

КЗП наложи по 35 хиляди евро санкции на две търговски вериги за подвеждащи промоции

13 Ноември, 2026 17:49 320 22

  • кзп-
  • промоции-
  • глоби

Едната верига е глобена за над 40 % разминаване между цената на етикета и таксуваната на касата, а другата – за налични само две бройки от продукт, рекламиран чрез хиляди брошури като промоция

КЗП наложи по 35 хиляди евро санкции на две търговски вериги за подвеждащи промоции - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи две имуществени санкции от по 35 000 евро на две големи търговски вериги за прилагане на вече забранени им нелоялни търговски практики. Нарушенията са установени при проверки по сигнали на потребители и засягат разминаване между обещаното на клиента и реалните условия при покупка.

В единия случай опаковка пилешко месо е предложена на намалена цена от 3,04 евро, но на касата е таксувана по 4,34 евро. Така вместо обявеното намаление, при контролната покупка е начислена редовната цена, която е с 1,30 евро повече или близо 43% над обозначената промоционална цена. По-ниската цена на етикета привлича вниманието и може да бъде решаваща за избора на стоката. Когато обаче тя не се прилага на касата, потребителят е подведен за действителната стойност на покупката и за обявеното ценово предимство.

При другата верига рекламно предложение за нехранителна стока е популяризирано чрез хиляди брошури, но в проверения магазин са осигурени само две бройки от стоката. И двете са продадени още през първия ден на четиридневната кампания. През останалите дни потребителите са били привличани от рекламата, без да могат да закупят предложения продукт в този обект. Проверката установява съществено несъответствие между мащаба на рекламата и осигурените количества от две бройки. Не са представени доказателства за обективни причини за недостатъчната наличност, нито за осигурена равностойна стока на обявената цена.

И в двата случая спрямо търговците вече са действали влезли в сила заповеди на председателя на КЗП, забраняващи съответните нелоялни практики, но те продължават да се прилагат. За това са издадени и съответните наказателни постановления. Те подлежат на обжалване.

КЗП напомня, че обявените намаления трябва да се прилагат при покупката, а рекламните предложения да бъдат съобразени с разумни наличности спрямо продължителността и мащаба на кампанията. Потребителите, които установят разлика между цената на етикета и начислената на касата, могат да подадат сигнал до Комисията, като приложат касова бележка и снимка на обявената цена.

Горещата линия на КЗП за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ N 1 с работно време от 9:00 до 17:30 ч.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове