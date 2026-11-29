Почистващите фирми в София са санкционирани с общо 97 000 евро заради незадоволително почистване на улици и пътни участъци след обилния снеговалеж. Най-сериозни проблеми са отчетени в районите „Слатина“, „Подуяне“ и на места в „Люлин“, съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

„Не сме доволни от качеството на услугата в определени зони“, заяви Коджахристов. По думите му санкциите са наложени до 4:30 ч.

Снегопочистването в столицата е започнало в 18:30 ч. с обработка на районите „Витоша“, „Горна баня“, „Кремиковци“ и „Панчарево“, където натрупването е било по-значително. За работа са били разположени 172 снегорина на 62 места в града.

На отделни места снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра, а в централната част на София е достигнала между 20 и 25 сантиметра. Машините първоначално са обработвали настилките срещу заледяване, след което са започнали да избутват снега от улиците и булевардите.

Приоритет са улиците с градски транспорт

Първо се почистват улиците, по които се движи масовият градски транспорт, както и спирките. Санкцията за непочистена спирка е 1500 евро.

„Постепенно фирмите ще преминат към вътрешнокварталните улици, но предполагам, че това ще стане с намаляването на снега“, обясни директорът на Столичния инспекторат.

Екипите на „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета, скъсани електрически кабели и проблеми с контактната мрежа. Към момента на брифинга масовият градски транспорт се е движил нормално, въпреки отделни затруднения по някои трасета.

Почистването на трамвайните и тролейбусните трасета е отговорност на съответната транспортна организация, а не на фирмите, ангажирани със снегопочистването към Столичния инспекторат.

Вътрешнокварталните улици ще се обработват поетапно

Улиците във вътрешността на кварталите и пътищата в по-отдалечените райони, включително около София, ще бъдат обработвани поетапно. Част от снегорините продължават да разпръскват смеси от различни видове хлориди срещу образуването на поледици.

Още при падането на първия сняг в София са работили 92 снегопочистващи машини, като са били обработени участъци в „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Оборище“, „Банкя“, „Красно село“, „Люлин“, „Кремиковци“ и „Възраждане“. Това е било първоначалното включване на техниката преди последвалото разполагане на 172 снегорина.

Столичната община обяви готовност за зимното почистване още на 23 ноември. Тогава бяха посочени над 400 специализирани автомобила, включително 170 снегорина, както и 50 стоянки за техниката. В новите договори глобата за непочистена спирка е 1500 евро, а за непочистен сняг около дърво достига 700 евро.

За периода от януари до септември 2026 г. санкциите на почистващите фирми в София са надхвърлили 530 000 евро.