Румен Петков обвини ЕС за дълг от 1 трлн. евро

Лидерът на АБВ Румен Петков заяви, че дългът на Европейския съюз вече е достигнал 1 трлн. евро. Той отправи критики към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и свърза натрупаните задължения с покупката на ваксини, военната помощ и други разходи на общността.

„През 2020 г. външният дълг на ЕС е около 100 млрд. евро. Днес е 1 трлн. евро“, каза Петков в предаването „Денят ON AIR“.

По думите му този дълг засяга и България. „Този 1 трлн. е и наш дълг, който е натрупала фон дер Лайен – за ваксини, които ние унищожаваме, за оръжие, което даваме някой да си прави златни тоалетни, за пари, които изсипваме някъде, оръжие, което отива на черния пазар“, заяви лидерът на АБВ.

Какво показват данните за заемите на ЕС

Официалните данни показват значително нарастване на заемането от Европейската комисия, но разграничават наличния дълг от прогнозата за бъдещия му размер. Към 31 август 2026 г. непогасените облигации на Европейския съюз са били за 792,1 млрд. евро, а краткосрочните европейски бонове – за още 44,8 млрд. евро.

Европейската комисия използва заемите основно за финансиране на NextGenerationEU – временния инструмент за възстановяване след пандемията, както и за други европейски програми. Към същата дата около 419 млрд. евро от привлечените средства са били предоставени по плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки.

Европейската сметна палата е посочила, че заемите на ЕС могат да достигнат 1 трлн. евро през 2027 г. Това е прогноза за бъдещ размер, а не потвърждение, че сумата вече е достигната.

Ваксини и военна помощ

В отделни държави от ЕС са унищожавани ваксини срещу COVID-19, които са изтекли или са останали неизползвани. Агенция Асошиейтед прес съобщи, че България е бракувала милиони дози, закупени в рамките на европейската стратегия за ваксини. Това потвърждава наличието на загуби от неизползвани препарати, но не доказва, че целият европейски дълг е натрупан заради ваксини.

В интервюто Петков не представи конкретни документи или данни, които да доказват твърдението му, че европейско оръжие се отклонява към черния пазар или се използва за лични облаги. Тези оценки останаха част от политическата му критика към ръководството на Европейския съюз.

В разговора бившият вътрешен министър коментира още тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, недостига на служители в Министерството на вътрешните работи и работата на парламентарното мнозинство.