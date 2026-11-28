Нападенията срещу български футболни фенове в Марсилия са „катастрофа на френската държава“, а не просто провал на полицията. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и лидер на АБВ Румен Петков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Провал е мек израз. Това е катастрофа на френската държава. Това е процес, който тече от години. Той не е започнал вчера в Марсилия“, каза Петков.

Повод за коментара му са инцидентите около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, игран на 26 ноември в рамките на Лига Европа. Френският отбор спечели с 1:0, но срещата беше помрачена от нападения над български привърженици. По данни, разпространени от български медии, 11 български граждани са пострадали, а двама са останали в болница.

Петков настоя за незабавни действия

Според Петков при атаките са използвани железни пръти, дървени сопи и мачете. Той заяви, че два дни след инцидентите няма задържани, и определи това като знак за липса на адекватна реакция от френските институции.

„Това е израз на отсъствието на държавата и на създаването на предпоставки за тежки посегателства срещу български граждани“, каза бившият вътрешен министър.

Петков отправи критики и към публичната позиция на френския посланик в България, която определи като „цинична“. Той настоя София да поиска по-категорично незабавно разследване и задържане на извършителите. По думите му трябва да бъде преосмислен и статутът на почетния консул на България в Марсилия.

Междувременно Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна с настояване да бъдат изяснени обстоятелствата около нападенията и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

Две процедури и проверка от УЕФА

Случаят се разследва в две направления. Прокуратурата в Марсилия е започнала съдебни процедури срещу френски и срещу български футболни привърженици. Втората проверка е свързана с твърдения за нацистки жестове и провокации от страна на част от българските фенове.

УЕФА също назначи дисциплинарни инспектори, които трябва да проучат наличните доказателства за насилието и безредиците около мача. Европейската футболна централа осъди сблъсъците и заяви, че агресията, омразата и дискриминационното поведение нямат място във футбола.

Петков изрази надежда, че българският посланик вече е посетил пострадалите сънародници в Марсилия. Той не посочи конкретни данни за предприети арести, а настоя българските институции да защитят по-настойчиво гражданите си.

Коментар за МВР и протеста на полицаите

В разговора Петков коментира и протеста на полицаите в София срещу замразените възнаграждения. Според него освен въпроса за заплатите трябва да бъде обсъден и недостигът на служители в системата.

„Първият въпрос е: защо има 4600 души некомплект? И това са главно свободни бройки за униформени полицаи“, заяви той.

Петков каза, че кадровият дефицит и лошата атмосфера в МВР не могат да бъдат решени само с разговор за възнагражденията. По думите му служителите често се отказват от време със семействата си, за да осигуряват обществения ред.

Източници: nova.bg, amp.dw.com, btvnovinite.bg