Военни колони от Сухопътните войски тръгват към „Корен“

Личен състав и военна техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура от местата на постоянната си дислокация до учебния полигон „Корен“. Придвижването е свързано с участието на военни формирования в многонационалното тактическо учение „Тракия 26“, съобщи Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Част от многонационално учение

„Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Тракия 26“ включва участието на военни формирования на България и съюзнически сили. В рамките на подготовката на 7 ноември личен състав и военна техника на турските въоръжени сили се придвижиха към учебния полигон „Ново село“.

Турските военнослужещи участват в учението като част от многонационалната бойна група на НАТО в България. За предстоящото придвижване към „Корен“ Министерството на отбраната не посочва конкретни маршрути, численост на личния състав или вида и количеството на превозваната техника.

Източници: bta.bg