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Военни колони от Сухопътните войски тръгват към „Корен“

Военни колони от Сухопътните войски тръгват към „Корен“

14 Ноември, 2026 07:35 176 6

  • сухопътни войски-
  • военна техника-
  • тракия 26-
  • полигон корен-
  • военна полиция

Придвижването е свързано с многонационалното учение „Тракия 26“. Автоколоните ще бъдат ескортирани от Военна полиция

Военни колони от Сухопътните войски тръгват към „Корен“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Личен състав и военна техника от Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура от местата на постоянната си дислокация до учебния полигон „Корен“. Придвижването е свързано с участието на военни формирования в многонационалното тактическо учение „Тракия 26“, съобщи Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“.

„Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Част от многонационално учение

„Тракия 26“ включва участието на военни формирования на България и съюзнически сили. В рамките на подготовката на 7 ноември личен състав и военна техника на турските въоръжени сили се придвижиха към учебния полигон „Ново село“.

Турските военнослужещи участват в учението като част от многонационалната бойна група на НАТО в България. За предстоящото придвижване към „Корен“ Министерството на отбраната не посочва конкретни маршрути, численост на личния състав или вида и количеството на превозваната техника.

Източници: bta.bg


България
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