Парламентарната Комисия по отбрана ще проведе извънредно заседание днес от 14:30 часа. Основната точка е изслушването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, което беше отложено при редовното заседание на комисията на 18 ноември.

Изслушването ще бъде под формата на блиц контрол, при който министърът отговаря на въпроси на представителите на парламентарните групи. То беше преместено за днешното заседание след спор между управляващи и опозиция заради предложението точката да отпадне от дневния ред.

След обявената почивка Стоянов предложи сам да бъде изслушан на вече планираното извънредно заседание. „Министърът на отбраната не бяга от парламентарен контрол“, заяви той. Предложението беше прието с 15 гласа „за“.

Два инвестиционни проекта в дневния ред

Освен блиц контрола комисията ще обсъди предложени от министъра промени в Закона за отбраната. Предвидено е и гласуването на два проекта за инвестиционни разходи.

Единият проект е свързан със системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. Вторият предвижда развитие на транспортните способности на Българската армия.

На заседанието се очаква депутатите да поставят въпроси за състоянието на отбранителните способности и за мерките по защита на въздушното и морското пространство. При предишното заседание представители на опозицията настояха министърът да даде обяснения и за актуалните атаки срещу кораби в близост до българското крайбрежие.

Комисията обсъжда и модернизацията на армията

Ден по-рано комисията разгледа бюджета за отбрана за 2027 г., както и проектите за придобиване на 57 френски 155-милиметрови гаубици и системи за противовъздушна отбрана IRIS-T.

Решенията от днешното заседание ще бъдат част от парламентарната процедура по разглеждане на законовите промени и инвестиционните проекти. След гласуването в комисията материалите могат да бъдат внесени за последващо обсъждане в пленарната зала.