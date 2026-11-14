Самолети на НАТО кръжат над България: следят за потенциални заплахи

Самолети AWACS на НАТО извършват полети над България, като наблюдават активността във въздуха и по море и подпомагат българските изтребители при изпълнението на техните мисии.

AWACS са самолети за далечно радиолокационно откриване и управление. Те са описани от НАТО като „очи в небето над България“ в публикация на Алианса, придружена от снимки на силите за далечно радиолокационно откриване и управление.

Още новини от Украйна

„Като работят заедно, съюзниците могат да откриват потенциалните заплахи навреме и да реагират бързо, за да гарантират сигурността на въздушното пространство на НАТО“, заявяват от Алианса.

В публикацията не се посочва конкретна въздушна заплаха над България. Посочено е, че наблюдението и координацията с българските изтребители са част от действията за проследяване на потенциални рискове и защита на въздушното пространство на НАТО.