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Тежкотоварният трафик се пренасочва през „Петрохан“
  Тема: Трафик

Тежкотоварният трафик се пренасочва през „Петрохан“

14 Ноември, 2026 20:15 490 5

  • проход петрохан-
  • тежкотоварен трафик-
  • автомагистрала хемус-
  • тунел топли дол

Община Берковица призова шофьорите да намалят скоростта заради очаквано увеличение на движението по прохода и път II-81

Тежкотоварният трафик се пренасочва през „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тежкотоварни автомобили над 12 тона може да бъдат пренасочвани през прохода „Петрохан“ заради временни ограничения по автомагистрала „Хемус“. За това предупреди община Берковица, която призова водачите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Ограниченията са въведени със заповед № РД-11-554 от 13 ноември 2026 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. Причината са ремонтно-възстановителни дейности по съоръжение, свързано с транзитния пътен тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“, при километър 39+487.

В определени дни и часови интервали се забранява движението на тежкотоварни автомобили по участъци от магистралата. При благоприятни метеорологични условия те ще бъдат пренасочвани през прохода „Петрохан“ и републикански път II-16 по направлението София – Своге – Елисейна.

Заради предвиденото пренасочване може да се увеличи движението на камиони по път II-81 и в района на прохода. Това е особено важно за водачите, които пътуват през Берковица и използват „Петрохан“ като връзка между Северозападна България и София.

„Движете се с повишено внимание и съобразена скорост през „Петрохан““, предупреди община Берковица.

От общината напомнят шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка и с условията по прохода. Пренасочването на тежкотоварните автомобили ще се извършва само при подходящо време и в рамките на въведената временна организация на движението.


Монтана / България
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