Снеговалежи и силен вятър затрудниха движението по пътищата в редица райони на страната. Сигнали за закъсали автомобили са подадени във Великотърновско, а по проходите „Петрохан“ и „Шипка“ снежната покривка достигна около 10 сантиметра. Пътните власти не съобщават за тежки инциденти, свързани със зимната обстановка.

Във Великотърновска област сняг вали от обяд. За поддържането на републиканската пътна мрежа са осигурени 75 машини, разпределени в 13 опорни пункта. Девет от тях обслужват прохода на Републиката. Затруднено е придвижването в районите на Арбанаси, Самоводене и Полски Тръмбеш, като шофьори сигнализират за непочистени участъци и автомобили, които са останали блокирани.

„Доста закъсали автомобили има, боксуват на място“, казва шофьорът Никола Михов.

На прохода „Петрохан“ са натрупани между 5 и 10 сантиметра сняг. На терен работят пет специализирани автомобила – четири снегорина почистват трасето от двете страни, а товарач зарежда машините със сол и пясък. От Областното пътно управление в Монтана призовават водачите да тръгват само с автомобили, подготвени за зимни условия.

По-късно снеговалежът обхвана и област Монтана. На „Шипка“ снежната покривка достигна около 10 сантиметра, а мъглата намали видимостта до 70 метра. По данни на БНР 25 машини почистват и обработват пътищата в Габровска област. Движението през прохода е възможно при зимни условия, но пътят е заснежен и видимостта е ограничена.

В района на Узана също има усложнения, а отделни села в Габровско са останали без електрозахранване заради аварии по мрежата. Пътните служби обработват основните улици и републиканските трасета, като достъпът до областната болница е осигурен.

Ограничения за тежкотоварни автомобили

Заради снеговалежа и почистването временно е ограничено преминаването на камиони над 12 тона през Троянския проход. През Ришкия проход движението е затруднено от силен снеговалеж и блокирани тежкотоварни автомобили. На автомагистрала „Тракия“ и „Хемус“ има участъци с намалена видимост, а силен снеговалеж се очаква по „Хемус“ между Витиня и тунел „Правешки ханове“ и по „Струма“ между тунелите „Мало Бучино“ и „Люлин“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава, че при снежна покривка над 15 сантиметра може временно да бъде ограничено движението, за да се почистят и обработят настилките. Водачите са призовани да не предприемат рискови изпреварвания, да не излизат на път с неподготвени автомобили и да се съобразяват със скоростта и дистанцията.

„Задължително да са подготвени за зимни условия гумите, автомобилите да са заредени. Да се внимава и да се кара със съобразена скорост“, посочи инж. Володя Вълов, директор на Областното пътно управление в Монтана.

По Черноморието е в сила предупреждение за силен вятър и вълнение. Според Националния институт по метеорология и хидрология вълнението извън заливите може да достигне 4-5 бала.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, dnes.dir.bg