Проходът „Петрохан“ остава проходим при зимни условия, докато пет специализирани машини почистват и опесъчават пътното платно. В района вали сняг, температурата е минус 2 градуса, а снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

В обработката на трасето участват четири снегорина и един товарач. От пътното управление призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и със скорост, съобразена с условията на пътя. Автомобилите трябва да бъдат подготвени за движение през зимата.

„Да се пътува само ако това е крайно наложително, със заредени автомобили и по главни пътища“, съветва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи.

Предупреждението е свързано с очакваните значителни валежи в части от страната. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предвидила възможност за временно спиране на движението, ако снежната покривка надхвърли 15 сантиметра, за да бъдат почистени и обработени настилките.

Ограничение за камиони през Троянския проход

От 11:00 ч. движението през Троянския проход е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона заради обилен снеговалеж. Директорът на Областното пътно управление в Ловеч инж. Георги Генов е съобщил, че мярката засяга преминаването през прохода, докато снеговалежът затруднява поддържането на пътя.

Разликата между двата прохода показва как ограниченията се въвеждат поетапно според натрупаната снежна покривка и възможността на машините да поддържат безопасно движение. Към момента за „Петрохан“ няма въведена забрана за преминаване, но пътната обстановка изисква зимни гуми, по-ниска скорост и готовност за промяна на режима на движение.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg