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Населението на България намаляло с 14 153 души за година

Населението на България намаляло с 14 153 души за година

15 Ноември, 2026 04:36 567 15

  • население-
  • демография-
  • естествен прираст-
  • миграция-
  • нси

Към края на 2025 г. страната е имала 6 423 207 жители. Отрицателният естествен прираст е бил частично компенсиран от миграцията

Населението на България намаляло с 14 153 души за година - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Населението на България е намаляло с 14 153 души през 2025 г. и към 31 декември е достигнало 6 423 207 души. Спадът е с 0,22% спрямо предходната година, показват окончателните данни на Националния статистически институт.

Основната причина остава отрицателният естествен прираст. През годината той е свил населението с 49 238 души, докато положителният механичен прираст е добавил 35 085 души. Така миграцията е компенсирала част от загубата, но не е успяла да я покрие напълно.

По-малко раждания и застаряващо население

През 2025 г. са регистрирани 50 496 родени деца, като 50 241 от тях са живородени. Броят на живородените е с 3187 по-малък от този през 2024 г., което представлява спад от 6%.

В същото време делът на хората на 65 и повече години е достигнал 24,3% от населението. Децата до 15 години са 13,9%. Средната възраст на населението е 45,4 години, като в селата тя е 47,7 години, а в градовете – 44,6 години.

Според данните на Евростат естественият прираст в България е минус 7,7 души на 1000 население през 2025 г. Същият коефициент е отчетен и в Латвия. Общо 21 държави от Европейския съюз са имали повече смъртни случаи, отколкото раждания, докато населението на ЕС като цяло е нараснало с 1,6 души на 1000 жители.

Миграцията компенсира част от спада

През 2025 г. 44 640 души са променили настоящия си адрес от чужбина в България. В обратната посока – от страната към чужбина – са се преместили 9555 души.

Най-голям е делът на имигрантите от Турция – 25,1%, следвани от Украйна – 18,5%, и Германия – 9,1%. Положителният механичен прираст обаче не е достатъчен, за да компенсира естественото намаление на населението.

Най-голям механичен прираст е отчетен в област Кърджали – 26,5 промила, следвана от Бургас – 13,1 промила, и Варна – 12,4 промила. Област Смолян е с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен механичен прираст – минус 5,7 промила.

В пет области населението се е увеличило през годината. Най-голямо е нарастването в Кърджали – с 1,7%, следвана от Бургас и Варна. Най-силен спад е отчетен в област Смолян – с 1,9%.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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