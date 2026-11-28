Студенти в общежитията в „Студентски град“ живеят седмици без нормално отопление и топла вода. Част от тях затоплят вода с електрически кани и нагреватели, отопляват стаите си с духалки, а за да се изкъпят, използват фитнеси или се прибират по домовете си.

„Топля си вода с различни нагревателни уреди, къпя се във фитнеса, в който ходя“, разказа студентът Николай Георгиев пред БНТ. По думите му сметката за ток вече е нараснала заради допълнителните уреди. „Да се помисли за компенсации за студентите относно нашите сметки, тъй като ние в момента стоим на студено“, призова той.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков заяви пред NOVA, че над 80% от общежитията в „Студентски град“ имат проблем с топлата вода. По думите му в някои блокове няма парно и топла вода повече от два месеца.

Според информация, цитирана от Mediapool, близо половината студенти в общежитията са без двете услуги.

„От доста време нямаме вода. Аз съм четвърти курс в момента. Още от първи курс топла вода има доста рядко“, разказа друг студент пред БНТ. По думите му понякога няма нито топла, нито студена вода, а в някои блокове има сигнали и за проблеми с електричеството.

Кризисен щаб, но без конкретен срок

На 26 ноември Столичната община, „Топлофикация София“, Министерството на образованието и науката и представители на висшите училища създадоха кризисен щаб. Той трябва да следи ремонтите и отстраняването на авариите, както и да осигурява по-добра информация за студентите и университетите.

За 10 дни са отстранени над 50 аварии, но през същия период са възникнали повече от 20 нови. На терен работят над 200 души и над 15 екипа с тежка механизация. Въпреки това „Топлофикация София“ не посочи срок за възстановяване на нормалното топлоподаване в „Студентски град“, тъй като то зависи от налягането в мрежата и отстраняването на нови повреди.

Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров заяви, че трайното решение е подмяна на топлопреносната мрежа. Столичният кмет Васил Терзиев предупреди, че за най-засегнатите райони съществува реална опасност проблемите да продължат през целия отоплителен сезон.

Университетите настояват за компенсации

Ръководствата на засегнатите университети поискаха конкретен план с ясни срокове и отговорни лица. Те настояват и за спешна проверка на електрическите инсталации в общежитията заради масовото използване на отоплителни уреди, както и за механизъм, който да компенсира студентите за допълнителните разходи за електроенергия.

Висшите училища предупредиха, че при липса на незабавни действия могат да предприемат съдебни стъпки и да претендират обезщетения за доказани вреди и разходи. Междувременно протест срещу кризата с парното събра жители на над 20 столични квартала.

Проблемът вече не се ограничава само до отделни аварии. По данни, представени от NOVA, мрежата на „Топлофикация София“ не е обновявана цялостно от десетилетия, а задълженията на дружеството към доставчици и кредитори надхвърлят 1,3 милиарда евро.

Въпросите кой ще плати за ремонтите, ще има ли компенсации и възможно ли е трайно решение на кризата ще бъдат поставени в епизода „Без топло“ от „Темата на NOVA“, който ще бъде излъчен на 28 ноември след централната емисия новини.

Източници: bntnews.bg, nova.bg