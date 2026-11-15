България светва в лилаво за недоносените деца

Знакови сгради и обществени пространства в България ще бъдат осветени в лилаво в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. Инициативата е на фондация „Нашите недоносени деца“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините и е част от есенната национална кампания „Заедно за недоносените деца“.

Сред обектите, които се включват, са Столичната община, Домът на културата „Борис Христов“ в Пловдив и крепостта „Царевец“ във Велико Търново. В Шумен ще бъдат осветени Драматично-кукленият театър „Васил Друмев“ и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“. В инициативата участват още часовниковата кула в Габрово, дворецът на румънската кралица Мария в Балчик, Пантеонът на възрожденците в Русе и Ловешката средновековна крепост.

В България близо 10% от децата всяка година се раждат преждевременно. Кампанията поставя акцент върху правото на качествено и навременно лечение, възможността родителите да бъдат близо до бебето си и подкрепата, от която семействата имат нужда след изписването.

„Преждевременното раждане често е само началото на дълъг път за цялото семейство. След първите дни в неонатологията могат да последват месеци на проследяване, терапии и допълнителни грижи“, заяви Моника Златанова от фондация „Нашите недоносени деца“. По думите ѝ инициативата цели повече хора да видят тази страна на преждевременното раждане и родителите да усетят, че не преминават през всичко това сами.

Заместник-председателят на АСКО Елена Стойчева посочи, че осветените общински сгради, театри и часовникови кули могат да провокират интерес към темата. „От този въпрос започва разговорът за недоносените деца и пътя, през който преминават техните семейства“, коментира тя.

От 2026 г. Световният ден на недоносените деца се отбелязва на 15 ноември вместо на традиционната дата 17 ноември. Световната здравна организация включи деня в официалния си календар, за да получи темата по-ясна международна видимост.

Това е втората обща инициатива на фондацията и АСКО. При първата, проведена през май, 20 български общини осветиха знакови обекти в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. През 2025 г. фондация „Нашите недоносени деца“ е подкрепила повече от 3500 преждевременно родени бебета.