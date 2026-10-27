Знакови сгради в България ще светнат в лилаво на 15 ноември

Знакови сгради и обществени пространства в България ще светнат в лилаво на 15 ноември в подкрепа на недоносените деца и техните семейства. Инициативата е на фондация „Нашите недоносени деца“ и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) и е част от есенната национална кампания „Заедно за недоносените деца“.

Общините могат да заявят участие до 10 ноември 2026 г. Те сами избират мястото, което да бъде осветено – административна сграда, театър, читалище, часовникова кула, паметник, културна забележителност или друго разпознаваемо пространство.

20 общини вече се включиха в инициативата

Това е втората обща инициатива на фондацията и АСКО. При първото им партньорство през май 20 български общини осветиха знакови обекти в знак на съпричастност към недоносените деца и техните родители.

„Преждевременното раждане често е само началото на дълъг път за цялото семейство. След първите дни в неонатологията могат да последват месеци на проследяване, терапии и допълнителни грижи“, заяви Моника Златанова от фондация „Нашите недоносени деца“.

По думите ѝ осветяването на различни градове в един и същи цвят ще насочи вниманието към живота на семействата след престоя в неонатологията. „На 15 ноември искаме повече хора да видят тази страна на преждевременното раждане и родителите да усетят, че не преминават през всичко това сами“, допълни Златанова.

Фокусът е върху грижата и подкрепата след изписването

В България близо 10% от децата годишно се раждат преждевременно. Кампанията поставя във фокус достъпа до навременно лечение, възможността родителите да бъдат близо до бебето си, дългосрочното проследяване след изписването и работата на медицинските екипи.

Световният ден на недоносените деца вече е на 15 ноември. Световната здравна организация включи датата в официалния си календар, като от 2026 г. тя заменя традиционното отбелязване на 17 ноември.

„Една осветена общинска сграда, театър или часовникова кула може да накара хората да се запитат защо точно тази вечер мястото е в лилаво. От този въпрос започва разговорът за недоносените деца и пътя, през който преминават техните семейства“, коментира Елена Стойчева, зам.-председател на АСКО.

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители, преминали през преждевременно раждане. АСКО е професионално сдружение на специалисти по връзки с обществеността и публични комуникации в местната власт, създадено през 2000 г.

Източници: darik.bg