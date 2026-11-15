Нитрати над нормата във водата в русенското село Юделник

Завишени стойности на нитрати са установени в питейната вода в русенското село Юделник. Регионалната здравна инспекция в Русе е уведомила кметството, а местната власт препоръчва водата от чешмите да не се използва за пиене и готвене.

В селото живеят близо 1000 души. От около две седмици те купуват бутилирана вода, което увеличава разходите на домакинствата. За момента не се доставя вода с водоноски и няма посочен срок, в който ограничението ще бъде отменено.

„Получихме по имейла от РЗИ писмо, което пише, че са надвишени стойностите на нитрати във водата и да уведомим населението“, каза Айтен Ибрямова, експерт от кметство Юделник. По думите ѝ нормата е 50, а при проверката е отчетена стойност 53. Предупреждения са поставени на обществени места и в магазините в селото.

Случаят е вторият проблем с качеството на водата в Юделник през тази година. През лятото от чешмите е текла мътна вода, а жителите са били снабдявани от водоноски.

От ВиК – Русе съобщиха, че контролът върху качеството на водата е засилен. Предвижда се среща с институциите и земеделските производители, на която да бъдат изяснени възможните причини за завишените стойности на нитрати.

Източник: bntnews.bg