Частичното бедствено положение в град Козлодуй е удължено със седем дни и остава в сила до 16:00 часа на 6 декември. Забраната за използване на вода от централното водоснабдяване за пиене и приготвяне на храна също продължава.

Решението е взето след заседание на Областния оперативен щаб в Козлодуй. Последните проби показват, че в два от водоизточниците съдържанието на хром вече е в норма, но във водопроводната мрежа показателят остава над допустимите стойности, съобщи областният управител на Враца Росен Михайлов.

Ще бъде отточена водата от мрежата

„Последните проби показват, че в два от водоизточниците съдържанието на хром вече е в норма, но във водопроводната мрежа показателят остава над допустимите стойности“, уточни Росен Михайлов.

Според областния управител причината за задържането на завишените стойности във водопроводната мрежа е слабият отток и застояването на водата. В началото на следващата седмица ВиК операторът ще отточи над 1000 кубични метра през хидрант. Така мрежата трябва да бъде освежена с вода от водоизточниците, в които съдържанието на хром е по-ниско.

Паралелно продължава осигуряването на бутилирана минерална вода за жителите на града. Снабдяване е организирано и за училищата, детските градини и социалните заведения. Държавният резерв отпуска над 860 000 литра питейна вода, разфасована в 10-литрови опаковки, за разпределение сред засегнатите жители.

Проблемът е установен в края на октомври

Частичното бедствено положение беше обявено на 30 октомври, след като при изследвания бяха отчетени около 90 микрограма хром на литър при допустима норма от 50 микрограма. В първоначалните проби, взети от Регионалната здравна инспекция във Враца, са отчетени стойности между 81 и 97 микрограма на литър. Забраната за пиене и готвене с вода от чешмата обхваща град Козлодуй, а не цялата община.

Обсъждат се и дългосрочни решения. Сред тях е включването на нов водоизточник, който да захранва града. Разглежда се и възможност за изграждане на пречиствателна станция, работеща чрез обратна осмоза.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg