Влак блъсна велосипедист на гарата в Казанлък

Влак блъсна велосипедист на западния вход на гара Казанлък. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 15 ноември, докато мъжът е пресичал железопътните релси.

Пострадалият е откаран с линейка в местната болница. „Към момента няма официална информация за състоянието му“, съобщава БНТ.

Композицията е спряла на място след удара. Екипи на полицията изясняват причините и обстоятелствата около произшествието.

Засега няма оповестени допълнителни данни за състоянието на велосипедиста или за движението на влака след инцидента.

Източници: bntnews.bg