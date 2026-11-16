Влак блъсна велосипедист на гарата в Казанлък

Влак блъсна велосипедист на западния вход на гара Казанлък. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 15 ноември, докато мъжът е пресичал железопътните релси.
Пострадалият е откаран с линейка в местната болница. „Към момента няма официална информация за състоянието му“, съобщава БНТ.
Композицията е спряла на място след удара. Екипи на полицията изясняват причините и обстоятелствата около произшествието.
Засега няма оповестени допълнителни данни за състоянието на велосипедиста или за движението на влака след инцидента.
Източници: bntnews.bg
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