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Влак блъсна велосипедист на гарата в Казанлък

Влак блъсна велосипедист на гарата в Казанлък

16 Ноември, 2026 06:57 1 012 14

  • казанлък-
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  • влак-
  • железопътен инцидент-
  • гара

Мъжът е пресичал релсите на западния вход на гарата. Пострадалият е откаран в болница, а полицията изяснява причините за инцидента

Влак блъсна велосипедист на гарата в Казанлък - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Влак блъсна велосипедист на западния вход на гара Казанлък. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 15 ноември, докато мъжът е пресичал железопътните релси.

Пострадалият е откаран с линейка в местната болница. „Към момента няма официална информация за състоянието му“, съобщава БНТ.

Композицията е спряла на място след удара. Екипи на полицията изясняват причините и обстоятелствата около произшествието.

Засега няма оповестени допълнителни данни за състоянието на велосипедиста или за движението на влака след инцидента.

Източници: bntnews.bg


Казанлък / България
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