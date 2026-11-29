Повече от 7 часа пътници от влака София–Варна са блокирани край гара Елисейна, след като композицията е спряла около 3:00 ч. през нощта. Сред тях има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми, включително жена с астма, информира bTV.

Пътниците разказват, че не са получили ясна информация кога ще продължи пътуването им и каква е причината за престоя. Те твърдят, че са потърсили съдействие от Спешна помощ, Гражданска защита и БДЖ, но не са получили необходимата помощ.

„Никой не реагира по никакъв начин, просто сме оставени. Зле е положението, много е зле“, разказва един от пътуващите.

Хората се оплакват от липса на храна и вода. Един от тях твърди, че служителка на гарата му е казала: „Жената от гарата ни каза да се махаме оттук. Каза, че няма как да ни се изпрати вода“. По думите на пътниците машинистът е донесъл вода.

„Жадни сме, гладни сме. Не сме яли. Най-важното е водата. Ако може някой да помогне и да дойде да ни даде поне вода, докато чакаме“, призовават блокираните.

Забавянето е започнало още в София

Част от пътниците разказват, че проблемите са започнали още преди потеглянето. Те обясняват, че първоначално са били насочени към композиция, която се оказала предназначена за депо. След това са чакали там повече от два часа и половина, преди да бъдат върнати към влака за Варна.

„Преди да тръгнем за гарата ни закараха до депото. Там стояхме повече от 2 часа и половина. Една от кондукторките каза, че това е влакът за Варна и за Плевен, да се качваме, и ни закараха в депото“, разказват пътниците.

Те твърдят, че във вагоните условията са различни – в едни е прекалено топло, а в други е студено. По думите им престоят навън и в района на гарата е бил при минусови температури.

Около 200 души са били във влака

По информация на областния управител на Враца Росен Михайлов влакът е дерайлирал край Елисейна. Според информация, подадена на телефон 112, композицията е превозвала около 200 души. Очаква се организация за транспортирането им до крайните дестинации.

Инцидентът се случва на фона на усложнена зимна обстановка във Врачанско. В областта са паднали обилни снеговалежи, а по пътя Е-79 между Ботевград и Мездра са били блокирани тежкотоварни автомобили. Заради аварирали камиони движението в отделни участъци е било затруднено с часове.

Към момента причината за дерайлирането и точният момент, в който ще бъде възстановено железопътното движение, не са съобщени.

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Източник: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/nad-7-chasa-patnici-ot-vlaka-sofija-varna-sa-blokirani-po-sredata-na-patja-zhenata-ot-garata-ni-kaza-da-se-mahame-ot-tuk-kaza-che-njama-kak-da-ni-se-izprati-voda.html?campaignsrc=clipboard