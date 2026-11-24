Министърът на туризма д-р Илин Димитров участва в 127-ата сесия на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Форумът е открит от генералния секретар на организацията Шейха Ал Нуаис и министъра на икономиката и туризма на ОАЕ Абдула бин Тук Ал Мари.

България официално е издигнала кандидатурата си за нов мандат като член на Изпълнителния съвет за периода 2027–2031 г. Страната е част от ръководния орган на UN Tourism за настоящия мандат 2023–2027 г., а през юни Илин Димитров участва и в 126-ата сесия на съвета в Толедо, Испания.

„Това ни позволява да участваме пряко във вземането на решения и да поставяме свои приоритети в международния дневен ред“, заяви министърът. Сред посочените от него акценти са подготовката на кадри за туристическия сектор, привличането на инвестиции и развитието на съвместни туристически маршрути.

Образованието и регионалното сътрудничество

България представя и инициативите си за по-активно участие на младите хора в туризма. В страната е създадена Асоциация, която обединява 17 висши училища с програми по туризъм. Чрез нея се търсят партньорства с университети от други държави, обмен на знания и по-тясна връзка между образованието и бизнеса.

По време на разговори с представители на ОАЕ през юли Министерството на туризма обсъди и възможности за включване на университети от емирствата в инициативата. Тогава беше поставен и въпросът за подобряване на въздушната свързаност между България и далечни пазари през авиационните хъбове в ОАЕ.

За първи път България води инициатива на UN Tourism за по-тясно сътрудничество в Югоизточна Европа. Целта е държавите от региона да развиват и популяризират съвместно своите туристически дестинации.

София и Казанлък домакини през 2027 г.

През юни 2027 г. София и Казанлък ще приемат Световната конференция за култура и туризъм. Форумът се подготвя съвместно с UN Tourism под егидата на ЮНЕСКО и се очаква да събере представители на туристическия сектор от цял свят.

По данни на Министерството на туризма конференцията ще бъде първата съвместна инициатива на генералния секретар на UN Tourism Шейха Ал Нуаис и генералния директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани. Той пое ръководството на ЮНЕСКО през ноември 2025 г.

Домакинството ще даде възможност България да представи Розовата долина и тракийското наследство. Сред основните обекти, които ще бъдат показани пред международните участници, е Казанлъшката тракийска гробница, включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1979 г.

В рамките на посещението си в Абу Даби Илин Димитров ще присъства и на прием на президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.