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Над 20 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София

Над 20 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София

16 Ноември, 2026 07:30 519 3

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Почистването продължава активно във всички райони на столицата

Над 20 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 20 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София вчера. Екипите по чистота, по възлагане на Столичния инспекторат, метат улиците, тротоарите и прилежащите пространства и извършват проверки за проводимостта на дъждоприемните шахти.

Екипите по чистота събират окапалата листна маса, която се извозва до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. Там листата се преработват и от тях се произвежда компост. Дейността се извършва през целия период на листопада.

Проверките на дъждоприемните шахти и дейностите по плановата им профилактика продължават. Екипите следят за натрупване на листа и други замърсявания около решетките, които могат да възпрепятстват оттичането на дъждовните води.

Сметосъбирането и сметоизвозването във всички райони също продължава по график, както и събирането и извозването на едрогабаритни отпадъци.

Дежурните екипи на Столичния инспекторат остават на терен, извършват обходи и следят за качественото изпълнение на дейностите, като при необходимост възлагат допълнително почистване.


София / България
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