Въведоха зелена вълна по бул. „Ген. Владимир Вазов“ за по-бързо придвижване и по-добра връзка с метрото

Столичната община въведе двупосочна координация на светофарните уредби (т.нар. „зелена вълна“) по бул. „Ген. Владимир Вазов“ – от ул. „Поп Груйо“ до разклона за кв. „Враждебна“. С новата организация времето за преминаване през отсечката е намалено три пъти.

Координацията обхваща както автобусите от линии 112, 117, 118 и 119, така и автомобилния трафик. Целта е да се осигури по-плавно движение и да се намали времето, което хората прекарват в чакане на светофари и в задръствания.

Промяната е част от работата на Столичната община за подобряване на организацията на движението чрез анализ на трафика и адаптиране на светофарните уредби според реалното натоварване и нуждите на участниците в движението.

Въвеждането на „зелена вълна“ в рамките на разрешената скорост позволява по-плавно придвижване и намалява риска от превишаване на скоростта. По-добрата организация спестява време, но не отменя необходимостта от спазване на ограниченията. Столичната община призовава водачите да шофират отговорно и да се съобразяват със скоростните ограничения и пътните условия. Безопасността зависи от поведението на всеки участник в движението.

С новата организация жителите на кварталите Враждебна, Кремиковци, Челопечене и Ботунец, на Бухово и селата Желява, Яна и Горни Богров ще имат по-бърза и удобна връзка с новоизградената метростанция „Ген. Владимир Вазов“.