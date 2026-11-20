Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ (АПП) на Столичната община продължават работата по отстраняване на последствията от силния вятър в София. Те са на терен вече второ денонощие, след като и през днешния ден постъпиха множество сигнали за щети и опасни ситуации.

Само за последното денонощие са получени и обработени над 90 сигнала.

Сред тях са паднали дървета и клони, включително върху автомобили, обърнати и разместени контейнери за отпадъци, повредени оградни пана на строителни обекти, проблеми с електрически табла и кабели, опасни ламарини от жилищни сгради и неизправности по светофарни уредби.

По-голямата част от сигналите вече са обработени, като приоритет са били ситуациите с по-сериозни щети и непосредствен риск за хората и движението. Екипите продължават работата на терен, като остават за разчистване основно по-малки клони в градинки и междублокови пространства.

Столичната община призовава гражданите и строителните фирми да бъдат внимателни и при силен вятър да предприемат необходимите мерки за безопасност, за да ограничат риска от инциденти и щети.

Строителните фирми и изпълнителите на обекти трябва да проверят и обезопасят оградните пана, скелетата и всички елементи на строителните площадки, които могат да бъдат повалени или отнесени от вятъра.

Гражданите също трябва да бъдат внимателни:

Приберете от балконите и терасите саксии, мебели и други незакрепени предмети.

Не паркирайте автомобилите си под дървета и в близост до нестабилни конструкции.

Избягвайте престоя и преминаването под дървета, в близост до строителни огради, скелета и опасни фасади.

Ограничете придвижването на открито, когато не е наложително.

При опасни ситуации подавайте сигнали на телефон 112.

Столичната община продължава да следи актуалната обстановка и координира работата на екипите на терен.