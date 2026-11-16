Абровски: Проектирането за ремонта на „Огоста“ ще е през 2027 г

Проектирането за основния ремонт на язовир „Огоста“ ще бъде направено през 2027 г., заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Съоръжението край Монтана е в неизправно, частично работоспособно състояние, а ремонтът му се бави от години.

„През 2027 година ще направим проектиране за ремонта на язовир „Огоста““, посочи Абровски. По думите му привеждането на язовира в изправно състояние е приоритет за Министерството на земеделието и храните.

Язовирът е под ограничение заради техническото си състояние

На 15 април 2026 г. „Напоителни системи“ ЕАД е извършило технически преглед на съоръжението. Според констатациите язовир „Огоста“ може да се експлоатира само при спазване на максимална кота на завиряване до 193 метра. Това съответства на обем от 400 млн. куб. метра при общ капацитет 506 млн. куб. метра.

Проверките са потвърдили, че основният изпускател може да изпълнява предназначението си, но по стеблото на хидравличния цилиндър има дефектирали участъци. Язовирът е класифициран с първа висока степен на потенциална опасност и е част от критичната инфраструктура на страната.

Поръчката за изпускателя остана без оферти

Министерството на земеделието и храните е подготвило техническа спецификация за обществена поръчка за изработване на работен проект за ремонта на работния затвор на основния изпускател. Поканата е публикувана на 19 март 2026 г., но в определения срок не е постъпила нито една индикативна ценова оферта.

През 2018 г. Министерският съвет е взел решение за ремонт и реконструкция на язовир „Огоста“. До 2026 г. обаче не са започнали реални строително-монтажни дейности. През април тази година съоръжението беше върнато за управление на Министерството на земеделието и храните, след като дотогава беше сред язовирите, за които отговаряше Държавната консолидационна компания.

Предвидени са средства за четири язовира

В проекта за държавния бюджет е включен инвестиционен проект за изготвяне на работни проекти и извършване на строително-монтажни работи за язовирите „Огоста“, „Тракиец“, „Пясъчник“ и „Домлян“. За 2027 г. е посочен прогнозен размер на капиталовите разходи от 100 млн. евро за четирите съоръжения.

Така следващият етап за „Огоста“ е подготовката на проектната документация, преди да може да бъде възложен същинският основен ремонт. Дотогава експлоатацията на язовира остава подчинена на ограниченията, въведени заради установеното техническо състояние.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, fakti.bg