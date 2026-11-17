Николай Милков ще бъде предложен за посланик на България в Съединените щати. Кандидатурата на дипломата е потвърдена от Министерството на външните работи пред БТА.

Към момента Милков оглавява постоянната делегация на България в НАТО. Той заема поста от 7 май 2023 г., след като преди това беше служебен министър на външните работи в двете служебни правителства с премиер Гълъб Донев – от 2 август 2022 г. до 3 май 2023 г.

Пред БНТ от външното министерство потвърдиха, че Милков е избран за кандидат за посланик във Вашингтон. Назначението обаче все още не е окончателно. За да поеме официално поста, е необходим указ на президента Илияна Йотова.

Посолството във Вашингтон е без титуляр от 2025 г.

България няма титулярен посланик в САЩ от април 2025 г. Тогавашният ръководител на дипломатическата мисия Георги Панайотов подаде заявление за предсрочно прекратяване на мандата си. Оттеглянето му остави посолството във Вашингтон без постоянен ръководител.

По Конституция ръководителите на дипломатическите представителства се назначават от президента по предложение на Министерския съвет. Предложенията за извънредни и пълномощни посланици се внасят от министъра на външните работи.

Дипломат от кариерата

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската езикова гимназия и специалност „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.

Професионалният му път в държавната администрация започва през 1992 г. в Министерството на отбраната. От 1997 г. е в дипломатическата служба, където заема различни длъжности в Министерството на външните работи и задгранични представителства.

Милков е бил посланик на България в Румъния, Канада и Франция, генерален консул в Ню Йорк, както и представител на страната в Монако и ЮНЕСКО. През 2017 г. става секретар за българското председателство на Съвета на ЕС, а по-късно – секретар по външната политика на президента Румен Радев.

След издаването на президентски указ Николай Милков би поел дипломатическата мисия във Вашингтон, която е ключова за двустранните отношения между България и САЩ.