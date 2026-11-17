Преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 3,83 млрд. евро за първите осем месеца на 2026 г. Това представлява ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По предварителни данни на Българската народна банка нетният поток на преките инвестиции за януари–август е 3,8287 млрд. евро. Сумата е с 1,9188 млрд. евро по-висока от отчетените 1,9099 млрд. евро за същия период на 2025 г. Данните на централната банка подлежат на последващи ревизии.

„Това е ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година и близо два пъти повече привлечен чуждестранен капитал“, заяви Пулев.

Повече инвестиции през механизма за скрининг

По време на среща с временно управляващия Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, Американската търговска камара и представители на компании от бизнес делегацията до Вашингтон министърът отчете и 65% ръст на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг.

Делегацията, водена от Пулев във Вашингтон през октомври, е включвала 30 представители на 20 български компании от високотехнологичния и отбранителния сектор. В рамките на посещението са проведени над 110 двустранни бизнес срещи, както и разговори с представители на Държавния департамент, Националния икономически съвет към Белия дом и водещи компании от отбранителната индустрия.

SpaceX обсъжда комуникационен център

Сред конкретните възможности е изграждането на регионален комуникационен център на SpaceX в България. Пулев е разговарял с представители на компанията за развитие на сателитна телекомуникационна инфраструктура, наземни станции, съоръжения за поддържане на системата Starlink, центрове за данни и изчислителна инфраструктура.

От американската компания са заявили сериозен интерес България да се превърне в неин комуникационен център за региона. На срещата са обсъдени и конкретните потребности на бизнеса, както и необходимата последваща административна и институционална подкрепа.

„Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем“, каза Пулев.

Държавата е заявила готовност да използва ускорена административна подкрепа, институционална координация и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и Фонда на фондовете.

Мартин Макдауъл е подчертал значението на последващата работа след бизнес мисията. „Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати“, е заявил той.

Източници: news.bg