България няма наложена глоба заради процедурата за прекомерен дефицит, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Коментарът му дойде след представянето на есенния пакет на Европейския семестър, в който Европейската комисия оцени като недостатъчни предприетите от страната действия за коригиране на дефицита.

„Не трябва да се спекулира с този процес, няма наложена глоба към настоящия момент“, каза Пулев на брифинг в Министерския съвет.

Европейската комисия препоръча на Европейския съвет да установи, че България не е предприела ефективни действия по процедурата за прекомерен дефицит. Препоръката предвижда възможност за финансова санкция в размер на 0,02% от брутния вътрешен продукт, но окончателното решение предстои да бъде взето от Съвета по икономически и финансови въпроси на 11 декември.

Критиките са за бюджета за 2026 г.

Според Пулев оценките на Европейската комисия се отнасят до бюджета за 2026 г., а не до проекта за бюджет за 2027 г.

„Ако е имало критики, те са насочени към три месеца от нашето правителство, но те са присъда за три години преди това – много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина“, заяви вицепремиерът.

Той каза, че по отношение на бюджета за 2027 г. няма изразени критики. По думите му проектът започва „един много тежък, оздравителен процес на публичните финанси“.

Решението ще бъде взето на 11 декември

Пулев съобщи, че България ще участва в конструктивни преговори с европейските институции. На заседанието на ЕКОФИН страната ще бъде представлявана от Министерството на финансите, което ще защитава българската позиция.

Вицепремиерът заяви, че правителството ще направи всичко възможно да избегне налагането на санкция. Той посочи, че България продължава да има най-ниското съотношение на публичния дълг към брутния вътрешен продукт и че се предприемат мерки за свиване на дефицита.

„Да, теоретично има някакъв риск да се спрат европейските фондове, но на практика виждате съвсем друго отношение и подкрепа, и конструктивен диалог с Европа“, каза Пулев.

По думите му средствата по Плана за възстановяване и устойчивост са били активирани благодарение на работата и усилията на вицепремиера Атанас Пеканов. Пулев заяви, че е оптимист за защитата на държавния интерес в предстоящите разговори.

Източници: bntnews.bg