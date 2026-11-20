„България е отворена за инвестиции. България е отворена за германския бизнес. Германия е нашият водещ политически и икономически партньор и цифрите говорят сами за себе си.“ Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на икономически форум в Берлин, организиран от Асоциацията на банките в Източна Германия, с участието на министър-председателя на германската провинция Саксония Михаел Кречмер.

Пред представителите на германския бизнес и финансовите институции министър Пулев подчерта стратегическото значение на икономическите отношения между България и Германия и възможностите за задълбочаване на партньорството във високотехнологичното производство, микроелектрониката, автомобилната индустрия, енергетиката, високите технологии и др.

„През последните няколко десетилетия стокообменът между двете държави се е увеличил 16 пъти. В момента над 1500 германски компании развиват активна дейност и създават добавена стойност в България. Компании с германски капитал са създали над 50 000 работни места у нас. Това е изключително солидна основа, върху която трябва и можем да надграждаме“, посочи вицепремиерът.

Той отбеляза, че това е третото му посещение в Берлин от началото на годината, което е ясен знак за приоритетното значение, което българското правителство отдава на отношенията с Германия. Пулев подчерта ангажимента на правителството да гарантира политическа стабилност, предвидима икономическа среда и последователна политика за насърчаване на инвестициите.

Вицепремиерът представи пред германските партньори основните реформи, предприети от правителството за подобряване на инвестиционния климат. Сред тях са консолидирането на инструментите за инвестиционна подкрепа в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и създаването на Централно координационно звено за ускоряване на стратегически инвестиционни проекти. Пулев посочи, че новият модел на координация има за цел да осигури по-бързо придвижване на инвестиционните намерения и по-ефективно взаимодействие между бизнеса и държавните институции.

По думите му предприетите мерки вече дават резултати, като преките чуждестранни инвестиции в България отчитат значителен ръст за първите девет месеца, спрямo същия период на миналата година.

Акцент беше поставен върху възможностите за индустриално сътрудничество с провинция Саксония, която е сред водещите европейски центрове за микроелектроника, полупроводници и високотехнологично производство. „България има силни традиции в производството на полупроводници и в микроелектрониката“, заяви икономическият министър. Той подчерта, че страната ни има потенциал да намери своето място в европейските вериги на стойността чрез проектиране на чипове, тестване и производство на компоненти.

Вицепремиерът открои и автомобилната индустрия като един от най-успешните примери за българо-германско индустриално партньорство. Той обяви, че секторът вече формира над 10% от брутния вътрешен продукт „Автомобилната индустрия в България е тясно свързана с германските производители и доставчици“, отбеляза министърът, като подчерта необходимостта от общи усилия за адаптиране към новите глобални предизвикателства пред сектора.

Пулев отправи покана към германските компании да участват и в предстоящите проекти за модернизация на българската инфраструктура чрез публично-частни партньорства. Той представи новата законодателна рамка за ПЧП и стратегическото партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие. „Поели сме ангажимент за цялостна модернизация на инфраструктурата в България. Това включва енергетиката, транспорта, цифровата свързаност и индустриалните зони“, заяви вицепремиерът.

Министърът на икономиката посочи енергийната инфраструктура и технологиите за съхранение на енергия като перспективна област за съвместни инвестиции, включително за развитието на центрове за данни и технологии, базирани на изкуствен интелект. „Страната ни се утвърждава като глобален център за съхранение на енергия чрез батерийни системи", допълни той.

По неговите думи България разполага с благоприятни условия за изграждане на интегрирани енергийни решения, съчетаващи производство на електроенергия от възобновяеми източници и системи за нейното съхранение. „Това ни дава възможност да изграждаме интегрирани енергийни решения, които да осигуряват захранване на центрове за данни и различни технологии, базирани на изкуствен интелект“, заяви Пулев.

Той потвърди готовността на българското правителство да задълбочи стратегическото партньорство с Германия и Саксония чрез конкретни инвестиционни проекти, технологичен трансфер и разширяване на индустриалното сътрудничество.