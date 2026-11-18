„Това е една от най-важните седмици за отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство след Брекзит“, заяви евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова на 8-ата Парламентарна асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство в Лондон. Тя се състоя в навечерието на срещата на върха на 20-и ноември, на която европейските и британските лидери ще отчетат напредъка в двустранните отношения и ще начертаят следващите стъпки за задълбочаване на стратегическото сътрудничество.

Двудневните заседания в Уестминстър включваха дискусии и работни групи по ключови въпроси в областта на енергетиката, индустрията, науката, образованието, изкуствения интелект и сигурността. Сред участниците бяха еврокомисарят по търговията и икономическата сигурност Марош Шевчович, британският министър по отношенията с ЕС Хеймиш Фалконър, министърът по европейските въпроси и международната сигурност лорд Ууд, директорът в Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия Беатрис Йорди. Срещите се водеха от членовете на Европейския и Британския парламент, а председателят на Камарата на общините сър Линдзи Хойл приветства делегатите. В заключение Асамблеята прие препоръки за бъдещето на стратегическото сътрудничество.

„За мен е изключително важно, че призоваваме за ускоряване на преговорите за участие на Обединеното кралство във вътрешния електроенергиен пазар на ЕС. Това би допринесло за по-голяма енергийна сигурност и по-ниски цени на електроенергията от двете страни на Ламанша“, каза Пенкова, която е основен преговарящ по Регламента за електропреносните мрежи от страна на Европейския парламент. Тя подчерта, че развитието на трансграничните електропреносни връзки и по-добрата координация между енергийните системи са от съществено значение за намаляване на сметките за домакинстват и за гарантиране на конкурентоспособността на европейската индустрия.

Сред останалите приоритети в приетите препоръки са укрепването на икономическите връзки и премахването на ненужните пречки пред търговията и инвестициите. Особено внимание беше отделено на запазването на съществуващите производствени вериги и развитието на партньорството в стратегически сектори, включително автомобилостроенето, производството на батерии и чистите технологии.

Асамблеята приветства и договореното завръщане на Обединеното кралство в програмата „Еразъм+“, както и продължаването на съвместната работа по „Хоризонт Европа“. „Обмена на знания и опит между студентите и учените, особено в областта на изкуствения интелект и новите технологии, е ключов. Трябва да продължим това сътрудничество и през следващия програмен период (2028-2034 г.)“, подчерта Пенкова.

„Не декларациите, а реалните резултати за гражданите, индустрията и младите хора ще покажат успеха на нашето партньорство. Предстоящата среща на върха е възможност да превърнем общите си амбиции в конкретни решения“, заключи българският евродепутат Цветелина Пенкова.

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