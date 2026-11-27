Евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент участваха в дискусия в Народното събрание, посветена на бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г.

В дискусията, организирана от председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) Галин Дурев, участваха също Атанас Пеканов, евродепутатите Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Никола Минчев.

Вигенин представи позициите на Групата на социалистите и демократите за по-голям европейски бюджет със засилен социален ангажимент. Сред основните искания са финансиране от 125 млрд. евро за Европейския социален фонд и близо 25 млрд. евро за здравеопазване. Той посочи, че България продължава да има нужда от европейски средства за сближаване, земеделие, качествени работни места и подкрепа за децата и подчерта, че приоритетите на Групата на социалистите и демократите за бъдещия дългосрочен бюджет са изцяло в синхрон с важните за България въпроси.

Социалистите и демократите очакват по-голяма амбиция и по отношение на собствените приходи на ЕС, като данъкът върху големите дигитални компании може да добави 25 млрд. евро, а други 4 млрд. евро могат да дойдат от данък върху онлайн хазарта.

Специално внимание Вигенин отдели на Черноморския регион, като посочи, че засиленият интерес към сигурността в Черно море и развитието на т.нар. Среден коридор дават на България допълнителни аргументи да настоява за европейско финансиране.

От своя страна Цветелина Пенкова предупреди, че прехвърлянето на европейските програми към национални и регионални партньорски планове крие риск да ограничи ролята на местните власти при определянето на приоритетните проекти. Според нея досега регионите са имали по-сериозно участие при разпределянето на европейските средства, включително за инфраструктура и регионално развитие, и този глас трябва да бъде запазен.

Пенкова подчерта необходимостта България ясно да определи кои индустрии ще подкрепя със средствата за конкурентоспособност. По думите ѝ това е необходимо, за да се избегне припокриването между различните програми и прекомерното насочване на финансирането към отбранителния сектор за сметка на други отрасли, които са важни за българската икономика.

Особено внимание тя отдели на новите възможности за България в енергетиката. Пенкова открои значителното увеличение на предвидените средства за свързаност между електропреносните мрежи. По думите ѝ в следващия европейски бюджет се обсъжда увеличаване на финансирането за тази цел над 5 пъти. Тя посочи, че по-добрата електропреносна свързаност е пряко свързана с преодоляването на високите цени на електроенергията в България и региона, а предвидените средства дават възможност за развитие на необходимата инфраструктура.

Друг приоритет, който Пенкова открои, е ядрената енергетика. Тя посочи, че новата финансова рамка предвижда по-големи възможности за подкрепа на сектора, включително чрез националните и регионалните партньорски планове. Това би позволило финансиране на проекти за нови ядрени мощности, както и за развитие на производството на компоненти и веригите за доставки. Според Пенкова България трябва да определи необходимите мерки и проекти, за да се възползва от тези възможности.

Вигенин изрази притеснение, че с предложенията за следващия европейски бюджет на заден план остават политики, които досега са били в основата на европейската интеграция. Според него увеличаването на средствата за отбрана и конкурентоспособност не трябва да става за сметка на социалната политика и международната роля на Европа.

„Не е въпросът само за това какъв бюджет ще договорим и какъв бюджет ще се приеме. Много важен е политическият сигнал, който дават лидерите на Европейския съюз към европейските граждани и към света“, заяви евродепутатът.

„От една страна казваме, че искаме силен Съюз, който има сериозна роля в света, силен икономически, но и политически. В същото време с бюджета, който планираме, правим точно обратното“, коментира Вигенин.

Евродепутатът приветства инициативата за провеждането на дискусията в Народното събрание и призова за по-добра координация между българското правителство и представителите на страната в Европейския парламент. Той припомни, че преди близо година заедно с Цветелина Пенкова са организирали първата национална дискусия за бъдещия европейски бюджет, но последващият разговор между институциите не е бил достатъчно активен.

„Сега сме на етап, в който трябва да се опитаме на финалната права да постигнем максималното“, заяви Вигенин. Според него предстоящата 20-годишнина от членството на България в ЕС е повод както за равносметка, така и за разговор за бъдещето на Съюза.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/