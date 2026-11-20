„Цените на електроенергия в България и Румъния на моменти са 10 пъти по-високи, отколкото в други части на Европа. Подобно разделение е недопустимо, когато говорим за единен европейски пазар. И ако досега липсваше политическа воля тази несправедливост да бъде поправена, днес ние я имаме – вече във формата на Регламент. За страните от Източна Европа това е въпрос на оцеляване.“ Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и Групата на социалистите и демократите, на конференцията „Енергийното бъдеще на Европа: Свързаност, гъвкавост, сигурност“, която се проведе в Брюксел по нейна инициатива.

В препълнената зала на Европейския парламент събитието събра на едно място представители на европейските институции, ръководители на мрежови оператори и водещи организации и компании от енергийния сектор.

Пенкова подчерта необходимостта Европа да планира по-адекватно своята енергийна инфраструктура. „Електроенергията трябва да може свободно да преминава през националните граници. От това зависят сигурността на доставките, намаляването на сметките на домакинствата и конкурентоспособността на нашата индустрия“, категорична бе тя.

„Като основен преговарящ от страна на Европейския парламент по Регламента за електропреносните мрежи, защитавам подход, който ще гарантира, че планирането на енергийната инфраструктура отговаря на реалните нужди, че инвестициите са насочени там, където могат да донесат най-големи ползи и че нито един регион няма да остане в неравностойно положение заради липса на свързаност“, каза още българският евродепутат.

Цветелина Пенкова постави акцент и върху системите за съхранение: „Свързаността сама по себе си не е достатъчна. Освен да пренасяме електроенергията там, където е необходима, трябва да можем да я съхраняваме и използваме, когато имаме нужда от нея. За много кратък период България се превърна в един от европейските лидери във внедряването на батерии в енергийната си система и се радвам, че сред нас са представители на водещи български компании от сектора, които могат да споделят своя опит.“

Евродепутатът от Дания Нийлс Фулсанг поздрави Пенкова за успехите ѝ в преговорния процес: „Напълно споделям целта да намалим ценовите различия между регионите, защото това означава понижаване на сметките на домакинствата и повишаване на конкурентоспособността на индустрията.“

Върджил-Даниел Попеску, член на Европейския парламент и помощник-докладчик по Регламента за електропреносните мрежи, попита: „Имаме ли действително свободен европейски електроенергиен пазар? Ако електроенергията не може да се движи свободно между север и юг, изток и запад, отговорът е отрицателен. Именно затова работим да премахнем тези ограничения.“

„Наш приоритет е да създадем един по-интегриран европейски енергиен пазар, който да намали ценовите различия. Това е особено важно за Югоизточна Европа, където те са прекомерни. По-добрата свързаност е сред основните средства и за ограничаване на зависимостта от международните пазари на изкопаеми горива“, заяви Йоаким Балке – ръководител на отдел в Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия.

Директорът на Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Димитър Зарчев изтъкна бързите темпове, с които протича енергийната трансформация в Европа: „Преди пет години нашата система беше доминирана от конвенционални централи и относително предвидими товари. Днес делът на възобновяемите източници и батериите нараства значително. Това лято инсталираните батерии в България до голяма степен компенсираха недостига на електроенергия заради ниските нива на река Дунав и така гарантирахме енергозахранването на почти целия регион.“

Бившият министър на околната среда и водите Юлиян Попов, който модерира панел на конференцията, направи интересно изчисление: „Ако темпът, с който България изгради над 6 GW батерийни мощности, се пренесе върху мащаба на ЕС, резултатите биха били впечатляващи — стотици гигавати годишно при сравнение по население и още повече при сравнение по БВП.“

„Тази година в България ще бъдат реализирани над една трета от всички европейски инвестиции в батерии. 70% от отдаваната от тях мощност дори не съществуваше миналата година – това е впечатляващо постижение“, изтъкна Иво Прокопиев, който е основател и главен изпълнителен директор на Renalfa Solarpro Group – водеща компания в областта на възобновяемата енергия.

Според главния изпълнителен директор на „Електрохолд България“ Георги Миков и Зорница Генова, която е управител на дружеството, зад успехът на България в областта на съхранението на енергия стои съчетание от благоприятни регулаторни условия, ефективно използване на наличната мрежова инфраструктура и добро сътрудничество между държавата, инвеститорите и участниците на енергийния пазар.

Килиан О’Донахю от Съюза на електроенергийната индустрия (Eurelectric) също сподели възхищението си от българското постижение: „Ние ежегодно проследяваме развитието на електроенергийната система и когато разглеждахме последните данни за България, впечатление ни направи колко бързо страната премина от почти нулев батериен капацитет към няколко гигавата. България е пример за Европа!“

Основни говорители на конференцията бяха още евродепутатът Бруно Тобак, Тахир Капетанович – заместник-председател на Управителния съвет на ENTSO-E, Франсоа Бод – ръководител на отдел в Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), председателят на работната група по електроенергия към IFIEC (Асоциацията на енергоемките индустрии), Лейла Сойер – генерален секретар на CurrENT, ръководителят на Battery Storage Europe Platform Соня Ристеска и ръководителя на направление „Устойчив пазар“ в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Адил Ханиф. Консенсусът сред всички тях беше, че българското лидерство в енергийната свързаност и системите за съхранение трябва да бъде пример за целия Европейски съюз.

„Модерната енергийна система има нужда от свързаност, съхранение и гъвкавост. Затова ограниченията в електропреносните мрежи са проблем с последици за цяла Европа и се нуждаят от общо европейско решение. Регламентът за електропреносните мрежи дава отговори на много от проблемите пред европейската енергетика. Наша отговорност е да ги приложим на практика“, обобщи изводите от дискусиите Цветелина Пенкова.

Дискутираните теми ще намерят своето продължение на международен форум, който Пенкова организира на 11 декември в Народното събрание на Република България. Той ще се проведе в контекста на завършващите междуинституционални преговори по Регламента за електропреносните мрежи и ще събере представители на правителството, български и европейски институции, организации от енергийния сектор и индустрията.

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