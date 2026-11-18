Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ разреши продажбата на бизнеса на сръбската петролна компания НИС в България и Румъния. Решението засяга бензиностанциите „Газпром“ у нас, но не отменя американските санкции срещу НИС.

Българското дружество „НИС Петрол“ ЕООД със седалище в София ще бъде придобито от „Юни Енерджи“ ООД. Договорът за покупко-продажба на акциите е подписан на 20 юни 2025 г. В Румъния „НИС Петрол“ СРЛ със седалище в Букурещ ще премине към местната компания „Арджента“ СРЛ по договор от 21 април 2026 г.

За разрешението съобщи БТА, позовавайки се на сръбското издание „Инсайдер“, което е видяло документа на американските власти.

Приходите ще останат блокирани

Специалният лиценз допуска американски граждани, финансови институции и консултантски компании да извършат необходимите действия за приключването на двете сделки. Средствата от продажбите обаче трябва незабавно да бъдат внесени в блокирана сметка във финансова институция в САЩ.

Сметката ще бъде водена на името на НИС и върху парите ще се начислява лихва, но сръбската компания няма да може свободно да се разпорежда с тях. Средствата не могат да бъдат прехвърляни към лица, които са под американски санкции, или към сметки в Русия без ново специално разрешение.

В документа изрично е посочено, че лицензът представлява ограничено изключение само за конкретните транзакции. Той не означава отпадане на санкциите срещу НИС и не разрешава разпореждане с други блокирани активи.

Лицензът е валиден до май 2027 г.

НИС е подала заявлението за специалния лиценз на 11 февруари 2026 г., след което е изпращала допълнителни документи и кореспонденция. Последната актуализация по преписката е от 9 ноември 2026 г.

Разрешението е валидно до 31 май 2027 г., освен ако сделките не приключат по-рано. OFAC си запазва правото да го измени или отмени по всяко време.

Икономически въпроси около продажбата

Решението идва на фона на очаквана продажба на руския мажоритарен дял в НИС. Икономистът д-р Горан Радосавлевич поставя под въпрос защо дъщерните дружества се продават преди сделката за компанията майка.

„Честно казано, не виждам защо НИС продава части от бизнеса си сега, ако целият руски мажоритарен дял в НИС ще бъде продаден. Новият собственик би могъл да реши какво да прави с тези компании“, коментира Радосавлевич пред „Инсайдер“.

Според икономиста продажбата на дружествата в България и Румъния ще ограничи регионалната мрежа, чрез която рафинерията на НИС в Панчево реализира износ на петролни деривати. Той поставя и въпроса дали сръбската държава, която е миноритарен акционер в НИС, трябва да даде изрично съгласие за освобождаването от тези активи.

Източници: bta.bg, insajder.net