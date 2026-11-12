Жельо Бойчев: По закон КЗК защитава по-слабите производители във взаимоотношенията им с търговските вериги

Комисията за защита на конкуренцията защитава българските производители във взаимоотношенията им с търговските вериги и прилага закона еднакво за всички участници. Действията на Комисията се основават на задълбочени проучвания и доказателства. Това заяви Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията в „Денят започва“ по БНТ по повод наложените на „Кауфланд“ имуществени санкции за нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители на хранителни продукти.

„Решението е резултат от продължителна и последователна работа по секторния анализ на пазара на храни, който открои структурни проблеми по цялата верига на доставки. Той показа несправедливото разпределение на добавената стойност по веригата, която прехвърля икономическите ползи от производителя към търговеца“, подчерта Бойчев. По думите му работата на Комисията не се ограничава само до формалното съдържание на договорните отношения, а и до начините, по които те се постигат, как се изпълняват и как се прилагат.

Бойчев подчерта, че КЗК се е самосезирала въз основа на данните, събрани в рамките на секторния анализ на пазара на храни. Той посочи, че производителите и доставчиците се въздържат от подаване на официални сигнали поради опасения от неблагоприятни последици за отношенията им с търговските вериги, което прави активната намеса на регулатора особено важна.

Като пример за установения дисбаланс Бойчев посочи ежегодното договаряне на намаления на доставните цени. По думите му при постигане на съгласие намалението се прилага със задна дата от началото на годината. Същевременно исканията на производителите за увеличение на цените са съпроводени с допълнителни изисквания и продължително отлагане.

По отношение на размера на санкциите той подчерта, че Комисията стриктно спазва закона, прилага приетата методика и отчита тежестта на всяко нарушение. Бойчев отхвърли твърденията, че подобни по размер санкции са изключение в европейската практика, като посочи действията на регулаторите в Полша и Франция. „Санкциите се квалифицират като „не особено тежки“ - методиката предвижда санкция до 5% от оборота, а за част от установените нарушения са наложени санкции от 1,5%. Прилагаме закона такъв, какъвто е, към всички икономически оператори“, заяви той.

Жельо Бойчев припомни и предходни санкции срещу „Кауфланд“, включително наложена през 2016 г. санкция, потвърдена окончателно от Върховния административен съд през 2021 г. През 2025 г. Комисията е наложила на дружеството още две санкции от по 250 хил. лв. По тях продължават съдебните производства, в рамките на които се извършват финансово-икономически експертизи. Бойчев подчерта, че КЗК подкрепя констатациите си с факти и доказателства и че окончателната преценка по наложените санкции е на съда. Той припомни, че Комисията е наложила имуществена санкция от над 262 млн. лв. на „Лукойл“ за установена злоупотреба с господстващо положение, и посочи, че КЗК е установила нарушения на пазарите за съхранение и за търговия на едро с горива.

Жельо Бойчев очерта и работата на Комисията по разследване на предполагаеми картелни споразумения. По думите му се водят осем производства, свързани с обществени поръчки, включително за доставка на хранителни продукти за лечебни заведения, информационни технологии и строителство. Секторът на горивата остава под постоянен мониторинг.