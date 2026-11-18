Германски компании проявяват интерес към нови инвестиции в България, като част от тях вече разширяват съществуващите си производства, а други планират реализацията на мащабни инвестиционни проекти през 2027 и 2028 г. Това стана ясно по време на срещи на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на водещи германски компании в Берлин.

Срещите се проведоха в рамките на работното посещение на вицепремиера в Германия и бяха организирани от Източната комисия на германската икономика и Германската индустриално-търговска камара.

В разговорите, които се проведоха в централата на Източната комисия на германската икономика участваха представители на над 30 компании от преработващата промишленост, възобновяемите енергийни източници и системите за съхранение на енергия, отбранителната индустрия, ритейл и финансовият сектор, транспорт и др.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване на инвестиционното присъствие на германски компании в България, развитието на съществуващи производства и реализацията на нови проекти. Акцент беше поставен върху партньорствата в сектори с висока добавена стойност, трансфера на технологии и условията за дългосрочно развитие на бизнеса в страната.

„Възприемаме Германия като нашия стратегически партньор номер едно не само на думи, но и на дела“, заяви вицепремиерът Александър Пулев пред представителите на германския бизнес.

Той изтъкна, че първото официално посещение на министър-председателя Румен Радев след встъпването му в длъжност е било именно в Германия, което е ясен знак за стратегическото значение на двустранните отношения.

По думите му Германия е най-големият търговски партньор на България, като през първата половина на 2026 г. е регистриран ръст на двустранния стокообмен.

„Германските компании са сред най-големите инвеститори у нас, а интересът към нови проекти потвърждава стратегическото значение на двустранното икономическо партньорство“, бе категоричен той.

Пулев подчерта, че развитието на икономическите отношения с Германия е сред основните приоритети на българското правителство, като активният политически диалог вече е подкрепен с конкретни действия за подобряване на бизнес средата.

„Германският бизнес има изключително важна роля и е силен катализатор на икономическата трансформация на България, включително чрез трансфера на технологии“, посочи той.

Вицепремиерът представи предприетите от правителството реформи за насърчаване на инвестициите, намаляване на административната тежест и ускоряване на процедурите за реализация на стратегически проекти.

Министърът представи и създаденото Централно координационно звено към Министерския съвет, чрез което държавата ще осигурява по-бърза координация между институциите при реализацията на големи инвестиционни проекти.

„С други думи, ние ще се борим с бюрокрацията от името на бизнеса. Ще обединяваме становищата и обратната връзка от различните министерства и ще премахваме административните пречки, за да можете вие да продължите да създавате стойност и да се фокусирате върху същинската си бизнес дейност“, подчерта вицепремиерът.

Той изтъкна още, че България предлага политическа стабилност, предвидима бизнес среда и последователна държавна политика за насърчаване на инвестициите. Страната разполага с висококвалифицирани и талантливи специалисти, конкурентни предимства и конкретни насърчителни мерки в подкрепа на инвеститорите.

Сред обсъдените теми бяха и възможностите за участие на германски компании в развитието на индустриалната инфраструктура, енергетиката, транспорта и свързаността чрез новата законодателна рамка за публично-частните партньорства, която министерството е изготвило и ще бъде внесена за одобрение в Министерския съвет на 8 декември, а след това и в Народното събрание.

„Във всяка от тези области искаме да мобилизираме частен капитал и да поканим германския бизнес да участва в следващия етап от модернизацията на нашата страна и икономика“, заяви Александър Пулев.

В заключение вицепремиерът потвърди ангажимента на българското правителство за активен и постоянен диалог с германските инвеститори и за създаване на предвидима среда за реализация на нови индустриални проекти в България.