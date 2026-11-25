Инвестиция за 90 млн. долара във високотехнологично производство на компоненти за авиационни двигатели ще бъде реализирана в Пловдив. Проектът е на турската TUSAŞ Engine Industries с участието на американската GE Aerospace, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

Очаква се производството да създаде 170 висококвалифицирани работни места и да донесе трансфер на технологии и експертиза в авиационната индустрия. По думите на Пулев това ще бъде първата производствена база на турската компания извън местния ѝ пазар.

България е избрана измежду три дестинации

„Успяхме да преборим две алтернативни дестинации“, заяви Пулев. Той посочи, че преговорите по проекта са започнали преди почти една година, а изборът на България е сигнал за доверие в политическата стабилност и икономическите политики на страната.

Министърът определи президента Румен Радев като „критичен фактор“ в процеса по привличането на инвестицията. Пулев не посочи срок за започване на строителството или за старта на производството.

Инвестицията е част от по-широка програма

Според Пулев държавата ще осигурява ускорено административно обслужване, институционална подкрепа и единна точка за контакт за компании, които създават високотехнологични производства и работни места.

Той съобщи още, че нови проекти на стойност 700 млн. евро са сертифицирани в Българската агенция за инвестиции. Очаква се те да създадат 3500 работни места през 2027 и 2028 г. Пулев посочи и 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината.

„Днешната инвестиция е събирателен образ на управленските политики и програми на правителството ни. Не гоним спорадични инвестиции, изграждаме цялостни екосистеми“, заяви министърът.

Източници: novini.bg